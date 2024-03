Un baskonia irreconocible

Hay preocupación en el entorno baskonista debido a las tres derrotas, dos de Euroliga y la última frente al Bilbao Basket, de forma consecutiva, mostrando algunos síntomas de debilidad como la ausencia de defensa y la vulnerabilidad interior. La llegada de Dusko Ivanovic tuvo un efecto inmediato en la consecución de victorias, pero con el paso del tiempo, lo que se pretendía solucionar con la llegada del montenegrino, la defensa, no se ha producido. Si el equipo alavés tiene acierto desde el triple, es capaz de ganar a cualquier rival, pero si el acierto y la línea exterior no está bien, el equipo no tiene nada más a lo que agarrarse para poder llevarse la victoria.

El fin del mes de marzo anuncia que se llega a la fase definitiva de los campeonatos europeos y domésticos y Baskonia ahora mismo no transmite sensaciones de cumplir esos objetivos mínimos. Quizá, meterse en el playoff de la Euroliga no sea un objetivo de ese calibre, pero el equipo tiene una opción inmejorable para poder acceder el mismo a través del Play-In, para el que está ahora mismo clasificado, atendiendo a la tabla, pero que necesita de alguna victoria más para certificarlo.

El mayor problema se encuentra en la Liga ACB. Aunque quedan más jornadas y el 41 puesto está a 2 victorias, el atasco en la clasificación, el difícil calendario que le queda al equipo baskonista y los averages perdidos, hacen que la posibilidad de quedarse por primera vez en la liga ACB sin acudir al playoff por el título sea una realidad que empiece a barajarse.

La tertulia Dobles Figuras intenta explicar el por qué de un equipo que no defiende con un entrenador que fue contratado por ese tipo de cualidades, las derrotas y posibilidades en adelante, la debilidad interior y la no sustitución de Khalifa en la pintura tras su lesión. Todos los miércoles en directo en dial de la FM 104.6 y los jueves aquí