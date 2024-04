Solazo Fest brillará con un cartel de lujo y buen ambiente los días 10, 11 y 12 de mayo

Comienza la cuenta atrás para ‘Solazo Fest’, el primer festival del año, el gran evento musical de la primavera, un activo para la ciudad que se celebrará los días 10, 11 y 12 de mayo en el Recinto de Conciertos del Ferial, con un cartel de lujo que aúna música popular, urbana y ‘remember’, junto a un magnífico ambiente para todas las edades. Es lo que ha destacado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, que ha presentado el programa, acompañado por el gerente de Kuver, la empresa almeriense promotora del festival, Curro Verdegay, y el concejal de Cultura, Diego Cruz.

La regidora ha manifestado que “Solazo Fest combina todos los ingredientes necesarios para ser un éxito: carteles de lujo, buena organización, ganas de recibir por fin al buen tiempo, sol, alegría… y un factor diferenciador como es su carácter diurno, lo que permite acentuar su carácter más familiar, para todos los públicos, y numerosas actividades paralelas relacionadas con la gastronomía y el ocio”.

Es precisamente lo que ha remarcado Curro Verdegay, “además de buena música, Solazo Fest brilla por la convivencia que se genera alrededor de multitud de actividades. Tenemos una gran paellada, barbacoa y una amplia oferta gastronómica en foodtruks. Además, este año se hace nuevamente un esfuerzo muy grande por parte de todos para tener dos escenarios, lo que nos permite ofrecer una música muy diversa con artistas diferentes. La gente se lo va a pasar genial, y es gratificante comprobar que te puedes encontrar a un padre con su hijo, al sobrino, a veinteañeros que se lo está pasando genial con gente de 50; existe una convivencia que emociona”.

María del Mar Vázquez ha explicado que “en festival creado por Kuver Producciones en 2019, después de 15 años de experiencia en celebrar fiestas de la primavera, pensado para todos los públicos, y que es capaz de reunir en Almería a más de 30.000 personas durante sus 3 días de celebración”.

En esta línea, Curro Verdegay ha indicado que “Solazo Fest tiene un impacto positivo local en forma de empleo y dinamización de la economía. Los efectos no solo son a corto plazo; durante los días de la realización del festival, sino que se siguen desarrollando a largo plazo adaptando la ciudad al impulso de ese evento y mejorando la posición competitiva del territorio. No solo hablamos en términos de riqueza cultural y de la cohesión social que se consigue con un evento de estas características. De este modo, no solo es beneficioso para sectores culturales, sino que se extiende a otros como el transporte, la restauración, la energía, la hostelería, el comercio, etc.”.

En el cartel destacan grandes nombres como Abraham Mateo, Rels B, Juan Magán, Chanel, Vicco o Camela, los más esperados de estilo años 90 y 2000 como David Civera, Rebeca, King África o Las Ketchup, nuevas revelaciones de la música urbana como La Zowi, Camin, Soge Culebra o Estela Trujillo, y lo mejor del remember como La Luna, Dee Dee o Clublanders, entre otros muchos… Las entradas y abonos están a la venta en distintos formatos y opciones, disponibles en la web www.solazofest.com y el Teatro Cervantes.

Tras la presentación en el hotel Catedral se ha brindado por el éxito, mientras se escuchaba a Juanjo García y Dani MDR, dos artistas que forman parte del cartel oficial del festival.

Solazo se ha convertido en el festival diurno más importante del año y combina la música y el ocio, con más actividades lúdicas, gastronomía, zona de recreo (Solazoland) y un recinto cuidado hasta el último detalle, así como zona de descanso con un formato de festival de día, que empezará a mediodía y está pensado para todas las edades.