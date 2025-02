Antonio Sivera, cerca de volver tras su lesión en la mano

El portero babazorro explicó públicamente su evolución tras la lesión que le mantuvo fuera del equipo todo el mes de enero. "Me encuentro bien, ahora mismo estoy intentando reencontrarme, volviendo a coger sensaciones. Y, bueno, por parte de la mano, sé que hay dolores que son normales, pero tengo que convivir con ellos y, bueno, tratando de recuperarme lo antes posible para poder ayudar a mis compañeros en el campo. Este martes me dieron el alta los médicos, así que por esa parte, contento", comentó Sivera.

Un proceso largo y doloroso

Sivera confesó que hablar con Vicente Guaita, amigo y excompañero, le ayudó a afrontar la situación. "El otro día, cuando jugamos contra el Celta de Vigo, estuve hablando con mi amigo Guaita, que tuvo una lesión muy parecida a la que tuve yo. Entonces, estar hablando con él me cambió un poco la mentalidad y saber que los dolores van a ser a largo plazo. Ese día mi cabeza cambió y, a partir del día siguiente, me puse a trabajar con un poquito de dolor, que es normal, pero, bueno, sabiendo que todo entra dentro de las pautas que me han dado los médicos", explicó.

Un momento de incertidumbre

El portero también recordó el instante de la lesión y las primeras sensaciones tras el impacto. "Sí que es verdad que es una sensación rara. Yo, en el primer momento, ya escuché un crujido en mi cuerpo. No sabía si había sido un dedo, si había sido la muñeca, pero sé que fue un impacto bastante fuerte, que yo en el momento ya supe que algo no iba bien. Y, bueno, al ponerme hielo en la mano, enseguida se me hinchó, se me puso morado, y el doctor, pues, precisamente me confirmó que casi seguro estaba roto", relató.

El diagnóstico confirmó la fractura del segundo metacarpiano en tres puntos, lo que le obligó a un periodo de baja y recuperación específica.

El deseo de volver a ayudar al equipo

Sivera lamentó haberse perdido partidos importantes en un momento en el que se sentía en un gran estado de forma. "La verdad es que me dolió por la situación en la que estábamos, por ejemplo, en ese partido, que íbamos 0-1 en una buena situación, donde yo en portería últimamente me estaba sintiendo bastante bien, aportando al equipo y, a nivel personal, me sentía bastante contento, con mucha confianza", señaló.

Ahora, con el alta médica y entrenando con el grupo, el arquero espera volver cuanto antes a la competición y ayudar al Deportivo Alavés en su lucha por los objetivos de la temporada. La última palabra la tendrá el técnico, Eduardo Coudet, quien deberá decidir si Sivera está listo para regresar a la portería este fin de semana, contra el Leganés o el Espanyol dentro de una o dos semanas respectivamente.