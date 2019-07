Versiones Encontradas: Crocodile Rock

«Crocodile rock» escrita por Elton John y Bernie Taupin, que fue lanzado el 27 de octubre de 1972 en el Reino Unido y el 20 de Noviembre en Estados Unidos. Incluida en el LP "Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player".

Sir Elton Hercules John, CBE, es uno de los solistas más aclamados y exitosos de todos los tiempos.

Elton ha logrado 26 álbumes de oro, 38 de platino o multiplatino y 1 diamante, ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo y tiene el récord del single más vendido de todos los tiempos, Candle In The Wind 1997 . Desde que lanzó su primera gira en 1970, Elton cuenta con más de 4.000 actuaciones en más de 80 países en su haber.

Además de su título de caballero, los premios emblemáticos de Elton incluyen el Premio BRIT al Mejor Artista Masculino Británico, 1991; Songwriters Hall of Fame (con Bernie Taupin), 1992; Oficial de Arts & Letters (Francia) 1993; Inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll, 1994; Premio de Música Polar, 1995; Persona MusiCares del año, 2000; Kennedy Center Honor, 2004; Billboard Magazine Legend of Live Award, 2006; Premio Johnny Mercer del Salón de la Fama de los Compositores (con Bernie Taupin), 2013; Premio BRITs Icon, 2013; El Premio a la Trayectoria de la Fundación Rockefeller por su Vida, 2013 y el Premio al Liderazgo de la Iniciativa de SIDA de la Escuela de Salud Pública de Harvard, 2013. En 2002, recibió un doctorado honorario de la Royal Academy of Music y en 2004 se convirtió en miembro de la Academia Británica de Compositores y Compositores

Elton ganó 13 Premios Ivor Novello entre 1973 y 2001, fue nominado a un Premio Grammy 11 veces (ganando en 1986, 1991, 1994, 1997 y 2000) y recibió el Premio Grammy Legend en 2001. Tres de sus álbumes han sido incluidos. en el Salón de la Fama de Grammy, incluido su álbum homónimo de 1970. Elton tiene 3 nominaciones a los premios Oscar (ganando en 1995), y un premio Tony (con 4 nominaciones) por Mejor puntuación original para Elton John y Aida de Tim Rice en 2000.