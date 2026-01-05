Los Reyes Magos llegan a las 11 horas a la estación de tren de Vitoria-Gasteiz

Los Reyes Magos no faltarán hoy lunes, 5 de enero, a su tradicional visita a Vitoria-Gasteiz, a donde recalarán desde la estación de tren a las 11:00 horas y se subirán en varios vehículos clásicos de la Asociación Araba Classic Club.

Acompañados por carteros reales, un tractor cargado de regalos, una fanfarre y el espectáculo del grupo italiano de abanderados/as Sbandieratori de Fossano recorrerán la calle Dato hasta la Plaza Nueva, donde tendrá lugar el saludo desde el balcón principal de la Casa Consistorial a todos los niños y niñas de la ciudad, sobre las 11:20 horas. Más tarde, los Reyes Magos recibirán a los y las txikis en el Palacio de Villa Suso, desde la entrada de Fray Zacarías, de 12:15 a 18:00 horas.

Finalizarán su jornada con la esperada Cabalgata de Reyes, que arrancará a las 19:00 horas desde la Plaza de Bilbao, para recorrer las calles Francia, Paz, Ortiz de Zárate, Florida, Ramón y Cajal, Micaela Portilla, Lascaray y finalizar en el cruce de la Avenida de Gasteiz con Beato Tomás de Zumárraga.

Al igual que el pasado año, en el último tramo del recorrido (en la Avenida de Gasteiz, antes de llegar al cruce con Beato Tomás de Zumárraga) se bajará el volumen de la cabalgata con el objetivo de que las personas con trastornos del espectro autista y con discapacidad auditiva puedan disfrutar de ella con comodidad.

7 carrozas y 300 personas

La Cabalgata contará con siete carrozas y unos 300 participantes: las tres primeras de fantasía, las tres de los Reyes Magos y la última desde la que se lanzarán los caramelos. Además, cuatro grupos de teatro y una batucada acompañarán a los Reyes Magos: el grupo italiano de abanderados/as Sbandieratori de Fossano, desde Madrid Bambolea ‘Ardentia’ que presenta un espectáculo de luz, malabares, fuego y pirotecnia fría, el catalán Todozancos ‘Cercles’ que llenará de luz las calles sobre zancos, el alemán Stelzen Art que presenta ‘Enchanted garden’ un bosque encantado, y la Batucada Batá desde Iruña.

Completarán el desfile la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz, Apdema, Asociación Afroamericana, el programa Kalez Kale, la Asociación Comparsa Carnaval Abetxuko, la asociación cultural de teatro Carpe Diem y Serezade.