Familiares de residentes en Arabarren denuncian graves deficiencias en los cuidados

La Residencia Arabarren de Vitoria, que abrió sus puertas a principios de 2023 como un modelo innovador de cuidados forales, ha generado una ola de denuncias por parte de familiares y usuarios debido a las condiciones inadecuadas que enfrentan los residentes. Entre las quejas más destacadas se encuentran los hematomas sin explicación, comentarios irrespetuosos hacia los mayores, calor excesivo en las habitaciones, errores en la medicación y falta de recursos básicos como pañales. Las familias han señalado a la Diputación Foral de Álava y al grupo Mondragón, encargado de la gestión, como responsables de la situación.

"Nos prometieron un hotel de 5 estrellas"

Estibaliz Berganzo, una de las voces más activas entre los familiares, relata cómo su madre, residente en el centro, ha sufrido varias caídas y lesiones inexplicadas. "Mi madre terminó en el hospital con hematomas y 14 puntos en la cara. Nadie me dio una explicación clara", denuncia. Asimismo, resalta el calor extremo en las habitaciones, que obligó a varias familias a llevar ventiladores para mitigar el malestar de los residentes. "Nos dijeron que sería como un hotel de cinco estrellas, pero el aire acondicionado solo está en las zonas comunes".

Falta de personal y atención

Otra de las denuncias recurrentes es la insuficiencia de personal. Según los familiares, solo cuatro auxiliares cubren cada turno, lo que resulta insuficiente para atender adecuadamente a todos los residentes. "Las familias nos quedamos a dar de comer y a acostar a nuestros familiares porque el personal no da abasto", explica Estibaliz. "Aunque se cumplan los ratios de personal establecidos, no son suficientes", añade.

Residencia Arabarren de Vitoria

Miedo a denunciar desde dentro

La situación se agrava con las acusaciones de trato despectivo hacia los mayores por parte del personal. Una carta anónima recibida por Estibaliz señala que algunos trabajadores temen denunciar las irregularidades por miedo a perder su empleo. "Cuando callas cosas graves también eres cómplice", afirma Estibaliz, preocupada por la falta de acción desde dentro.

Reclaman más atención de la Diputación

Txaro, portavoz de la asociación Zaintza Araba, que apoya a personas dependientes, ha criticado la falta de diálogo entre la Diputación y las familias. "No cuentan con nosotros para nada", lamenta, exigiendo la creación de un foro donde los familiares y los residentes puedan expresar sus preocupaciones y exigir soluciones.

Inspección en marcha

Ante la creciente presión, la Diputación alavesa ha reconocido la existencia de problemas en la residencia Arabarren y ha anunciado una inspección extraordinaria. No obstante, el grupo Mondragón, responsable de la gestión del centro, aún no ha emitido ninguna declaración oficial sobre las denuncias. Las familias, por su parte, no descartan llevar el caso a la Fiscalía si no se toman medidas inmediatas.