Crecen los robos en caseríos de Álava: "Nos sentimos abandonados"

Los robos que cada vez se repiten con más frecuencia en caseríos y viviendas unifamiliares de la zona rural de Álava, en especial de los municipios a los pies del Gorbea, pero también alguno del lado vizcaíno, han llevado a algunos vecinos, los más jóvenes, a organizar patrullas ciudadanas. Hablamos de núcleos como Etxebarri-Ibiña, Murua, Gopegi y Apodaka en Zigoitia o Murgia en Zuia.

Consideran insuficiente la respuesta que llega de la Ertzaintza, que por su parte recomienda ante cualquier sospecha llamar al 112.

Es lo que hizo, Pauli, vecina del municipio alavés de Kuartango, de apenas 380 habitantes y con caseríos muy diseminados y aislados. Vio un coche sospechoso caída la tarde y avisó a la Ertzaintza, que llegó "hora y media después". "No me dio buena espina y como vimos algo sospechoso llamamos a la Ertzaintza, que reconoció que no tiene bastante personal", ha explicado en COPE Euskadi.





"Estamos preocupados"





Resulta que el vehículo estaba ya identificado, según le dijeron los agentes a Pauli, que reconoce que está "preocupada". En Kuartango la población es muy mayor, no se pueden organizar patrullas ciudadanas y se sienten "abandonados" por la policía.

En Álava el PP se ha hecho eco de este problema de la inseguridad en la zona rural. Su presidente, Iñaki Oyarzabal, asegura que los datos revelan que la delincuencia crece en este territorio a un ritmo mayor que en el resto de Euskadi.

La solución que reclama el PP a través de iniciativas en las instituciones es que haya una mayor presencia policial y que esta tenga una "mayor capacidad de acción" porque lo que se percibe es que los delincuentes están "envalentonados".

En concreto pide recuperar la patrulla de Miñones, la policía foral alavesa ante unos datos del Ministerio de Interior, que de enero a septiembre de 2023, dejan en Álava un aumento de los hurtos del 10%. Oyarzabal también denuncia el aumento de la inseguridad en Vitoria.