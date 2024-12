Los bomberos de Vitoria no participarán en el desfile de Olentzero ni en la cabalgata de Reyes

El desfile de Olentzero y la cabalgata de Reyes Magos en Vitoria se va quedar este año sin la tradicional presencia del camión de bomberos. El Ayuntamiento ha decidido “no invitarles” a participar en ninguno de estos actos tras el precedente del año pasado en la cabalgata del Olentzero, en la que los bomberos expresaron sus demandas laborales con pancartas en el vehículo y llevando también carbón al ayuntamiento como símbolo de protesta. Los bomberos aseguran “no entender” la decisión de los responsables municipales que han recibido con “sorpresa”.

"no se fían de nosotros"

Raúl Viloria, representante del Comité de Trabajadores de los Bomberos de Vitoria, se ha mostrado apenado en COPE Euskadi, donde ha opinado que el ayuntamiento “parece que en este clima no se fía de que igual salgamos con alguna reivindicación que no les parezca oportuna y no nos han invitado” . “Hemos estado participando durante muchos años, tanto en el de Olentzero como en el de Reyes, y nos gustaría seguir participando en el futuro. Nos ha sorprendido en parte que no nos inviten, pero también entendemos la incomodidad del ayuntamiento y que no les gustara”.

enfado del ayuntamiento

Tras lo ocurrido el año pasado, el concejal de seguridad del gabinete Etxebarria, Iñaki Gurtubai, explicó que «la cabalgata es un evento festivo dirigido principalmente a los niños y la introducción de reivindicaciones laborales no corresponde a su espíritu. Es importante respetar el carácter de estas festividades». Y recordó a los bomberos que las manifestaciones y reivindicaciones tienen su lugar y momento adecuados, los cuales” no coinciden con eventos como la cabalgata de Reyes o la del Olentzero”.

"los niños solo ven un camion tirando caramelos"

Por su parte, Raúl Viloria explica que los niños “solo ven un camión de bomberos tirando caramelos. La pancarta era un mensaje para los adultos, para los responsables municipales” de quienes asegura que “dieron más noticia ellos que la que pudimos dar nosotros en la cabalgata”. “Nos hemos visto obligados a esto tras un año de protestas en los que no hemos tenido avances”, señala.

tampoco irán al hospital

Europa Press Los bomberos de Vitoria en una visita a los niños ingresados en Txagorritxu

Además de no participar en los desfiles, tampoco realizarán la tradicional visita a los niños ingresados en el hospital que realizaban entrando por las ventanas con el apoyo de un camión escala.