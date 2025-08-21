Vuelve Flamenco On Fire con homenaje "a la pelota"

Mañana arranca la 12ª edición del festival Flamenco On Fire, el cual contará con actuaciones este viernes en Viana y el sábado en Tudela hasta llegar a Pamplona del 26 al 31 de agosto.

Artistas como Yerai Cortés, Duquende, Alba Heredia, Tomatito, José Canela, Verlo “La India”, la compañía Antonio Naranjo o La Macanita serán algunos de los protagonistas que pasen por los diferentes escenarios de un espectáculo con mucho arraigo en Pamplona. El director del festival, Arturo Fernández, atiende a Cope Navarra para desengranar estos ocho días de música y festejos.

HOMENAJE A LA PELOTA

“Hemos pensado que el festival también puede servir para que no solamente el Flamenco aterrice en toda Navarra, sino para que también otras de las tradiciones de esta tierra salgan hacia fuera. Que sea un viaje de ida y vuelta del flamenco. Por lo tanto pensamos que era una buena manera también de dar presencia a un deporte como la pelota que ha evolucionado, que se ha desarrollado a lo largo de muchos siglos, que tiene un carácter marcadamente territorial en el norte, como el flamenco en el sur, que en eso no ha impedido su expansión internacional”, afirma Fernández.

Celebra “el hecho de el hecho de estar en Viana y estar en Tudela es muy importante para nosotros, pero lo cierto es que el festival nació y ha ido evolucionando evidentemente en Pamplona, donde alberga el mayor número de actividades. Arrancamos desde el día 26 hasta el día 31, hay desde las conocidas actividades de que se producen en la calle, así como en los teatros”.