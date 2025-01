El testimonio del vecino de Noáin que sufre la primera de las tres explosiones: "10 segundos y no lo cuento"

Oskar Lasheras ha contado en COPE Navarra lo que vivió ayer con las explosiones que se produjeron en las viviendas de Noáin. El vecino de la localidad sufrió en su cocina la primera de las explosiones y da gracias a Dios por haber salido de la cocina unos segundos antes.

El concejal de Noáin y colaborador de COPE Navarra, Mikel Navarro, ha explicado cómo se está viviendo en la localidad navarra la situación tras las explosiones que se produjeron ayer y que han provocado que muchas familias hayan tenido que dormir fuera de sus casas y sin sus objetos personales.

Oskar ha contado con mucha emoción y ha explicado con detalle cómo se produjeron los hechos en las explosiones. El testimonio ha sido sobrecogedor y ha explicado en el momento de la primera explosión "estaba subiendo las escaleras, diez segundos antes y no lo cuento, o sea, que estoy vivo de milagro. Cuando tus vecinos me decían, bah, no te preocupes que es material. Y digo no, no, si la suerte que tengo es que estoy vivo, que por suerte es el primer día que mi hijo no venía a casa después del colegio, de milagros. O sea, estaba dando gracias a Dios de que vivo. O sea, a mí lo material ya era secundario".

Ha explicado en el audio cómo han vuelto a entrar a su casa para poder socorrer a un vecino tras la segunda explosión.

Cedida Estado de la vivienda de Oskar

REGRESO A SUS CASAS

Europa Press informa de que las autoridades fijan como prioridad el regreso de los vecinos a sus domicilios tras la explosión de Noáin.

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha fijado como prioridad que los vecinos afectados por la explosión de gas registrada el lunes en Noáin puedan regresar a sus domicilios.

"Ahora lo importante es determinar cuándo se puede volver a ocupar las viviendas. Estamos hablando de 250 personas desalojadas y queremos que esta noche vuelva el mayor número posible a su vivienda. Hay que determinar el origen -de la explosión- y asegurar que no exista ningún tipo de riesgo para volver a ocuparlas", ha explicado la consejera en declaraciones a los medios durante una visita a la zona, acompañada por el alcalde de la localidad, Sebastián Marco, y la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría.

El alcalde ha indicado que fueron desalojadas 120 viviendas de 30 portales, de modelo dúplex. "Son unas 250 personas y están alojados en el hotel Ibis de Noáin, que está con el aforo completo, y los demás han sido derivados al hotel Zenit en el centro comercial Galaria", ha señalado.

Según ha afirmado Sebastián Marco, dos de los inmuebles están "muy muy destruidos". "Ahora los servicios de arquitectura del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento tendrán que diagnosticar la situación en que se encuentran y determinar lo que se va a hacer con ellos", ha indicado.

Además, ha asegurado que se está trabajando en conocer las causas de "las averías" y en "poner solución". "La prioridad es la seguridad al 100% para poder realojar a los vecinos con la mayor brevedad. No sabemos cuánto tiempo va a ser, pero en eso estamos", ha afirmado.

Sebastián Marco ha señalado que la segunda explosión que se produjo, después de que tuviera lugar una primera deflagración, fue "totalmente inesperada". "Se dio una explosión en un edificio y había gente dentro. Es que es así de sencillo, no puedo decir otra cosa. Y fue totalmente inesperado. De hecho varios de los afectados fueron los propios trabajadores de la compañía del gas que yo creo que son entendidos en la materia y la sorpresa que se llevaron tuvo que ser mayúscula. Es un suceso extraño, es que no podemos decir otra cosa, y se está trabajando en determinar las causas para saberlas a ciencia cierta", ha indicado.

Sobre la posibilidad de que haya alguna bolsa de gas, Sebastián Marco ha apuntado que "creemos que no, han pasado muchas horas". "El suministro de gas está cortado desde un tramo mucho anterior a la zona donde nos encontramos y es por eso por lo que ahora no hay riesgo, no hay problema", ha indicado.

No obstante, ha planteado que "sí que es cierto que si se volviera a dar suministro yo creo que algunas fugas pueden persistir y hasta que no tengamos la total certeza de que está todo con seguridad 100% vamos a mantener las medidas que estamos teniendo en la actualidad".

Sobre cómo se autorizó el regreso de vecinos tras la primera explosión, Marco ha indicado que "sí que es llamativo que hubo una primera explosión, que decimos la pequeña, pero fue de envergadura, y luego, pues yo ahí no puedo contestar porque no lo sé quién es el que dio la autorización y sí que es cierto que gente entró y mientras se estaba recogiendo enseres, esta segunda deflagración fue brutal".

La segunda explosión fue "en una vivienda concreta, en una de las viviendas que está totalmente destruida, y la otra explosión fue en otro punto". "Es que eso es lo extraño. También han sido explosiones en diferentes puntos", ha señalado.

Por su parte, la consejera Amparo López ha destacado "la total coordinación y colaboración e intervención de todos los recursos al servicio de la emergencia y de la seguridad, tanto del Gobierno de Navarra, como del Ayuntamiento, como de la Delegación del Gobierno". "La clave ha sido la inmediatez en la respuesta y proteger a personas y salvar vidas. Nos encontramos con unas deflagraciones muy fuertes, con unos daños materiales muy importantes, y con unas personas afectadas que había que sacar. Hubo riesgo vital y fueron momentos muy tensos. Incluso los bomberos tuvieron que hacer unas intervenciones de riesgo elevado para ellos mismos. Tuvimos unos momentos de bastante incertidumbre y tensión", ha asegurado.

López ha indicado que "se utilizaron todos los recursos del parque de bomberos de Cordovilla, tuvimos que reforzar este parque, de hecho esta mañana también hemos tenido que intervenir en el planetario porque hemos tenido un incendio".

La consejera ha explicado que "se está haciendo una labor de investigación coordinada entre la Policía Foral y la Guardia Civil, y una vez se concluya toda la investigación se determinarán las causas". "Sabemos que hubo una intervención, se derivaron recursos, y la empresa de gas hizo las acciones que tenía que hacer, nos aseguraron que había cortado el suministro, y en principio no había ningún tipo de riesgo -antes de que se produjera la segunda explosión- pero ahora habrá que trabajar en determinar -las causas- y lo más importante es que las familias puedan ocupar sus domicilios", ha señalado.

Especialistas de Incendios y Explosiones no terroristas investigan lo ocurrido en Noáin tras descartar artefactos

El portavoz de la Guardia Civil de Navarra, Jesús Pose, ha explicado este martes que el grupo de investigación de la Guardia Civil especialista en Incendios y Explosiones no terroristas se está encargando de la investigación de la explosión este lunes en Noáin tras descartarse que estuviera provocada por algún tipo de artefacto explosivo.

En declaraciones a los medios de comunicación, los especialistas en explosiones, llegados desde Logroño, se encargarán de realizar un informe para determinar, "en una labor que no se hará en pocas horas", el origen y la causa de la explosión, que afectó a varias viviendas y provocó nueve heridos.

Según ha indicado Pose, se está trabajando ahora para "tratar de que la manzana y la localidad vuelvan a cobrar la normalidad y las familias desalojadas cuyas viviendas estén en condiciones puedan volver a ellas". De momento, esta mañana la zona está acordonada y desalojada porque "riesgo siempre puede existir y preferimos ser precavidos".

Ha recordado el portavoz de la Guardia Civil que "todo está muy abierto y ventilado" y que los especialistas están trabajando en la zona. "Vamos a tratar de que no haya más incidentes y que toda la manzana y quienes tengan su vivienda en condiciones puedan volver lo antes posible a sus domicilios", ha explicado, tras indicar que la Guardia Civil acudió al lugar del incidente cuando se había producido la segunda explosión.

Pose ha indicado que "los especialistas se encargarán de determinar en qué puntos fueron las explosiones y las causas" y ha señalado que desconoce cuántas explosiones se produjeron. "Estamos tratando de determinar, con nuestra unidad especial, y poner luz sobre el asunto, no vamos a hacer cábalas ni elucubraciones", ha subrayado.

Ha determinado que los daños producidos son "muy importantes". "Hay muchas viviendas afectadas, incluso viviendas que están relativamente lejos de la explosión. Los vecinos llevarán tiempo en recobrar la normalidad, esperemos que lo antes posible", ha manifestado.