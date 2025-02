Estas son las causas de la proliferación de ciertas plagas en Navarra: "Hay un aumento evidente"

En Navarra, en los últimos tiempos, están aumentando las plagas de ratas. Ya no sólo en zonas cercanas a campos o zonas donde hay restos orgánicos. También las podemos ver en la ciudad o en barrios nuevos como el Soto de Lezkairu, por ejemplo. Además, se ven últimamente con cierta facilidad en superficie. Este aumento, no es sólo una percepción, sino que es algo que confirman desde Ecoplagas, Jesús es el responsable. “Hay un aumento evidente, se nota mucho”.

No obstante, Isaías Bautista, jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra indica que no hay una situación extraordinaria en este sentido. “Tenemos periodos de plagas de distintos animales. En concreto últimamente, tenemos más incidencia de ratas. Pero es un problema más o menos habitual. Tenemos mecanismos desde las administraciones que se hace habitualmente y desde hace mucho tiempo”. La competencia en este tipo de plagas es municipal.

En Cope Navarra, nos preguntamos dónde es más frecuente ver este tipo de plagas de ratas. Según Isaías Bautista, va a haber proliferación de ratas cuando coincidan varios factores: “falta de orden, falta de limpieza y un suplemento de alimentos para estos animales, materias orgánicas”.

Por tanto, donde haya falta de orden y de limpieza, va a haber aumento de ratas. Pero hay otras causas para el incremento de estas plagas en Navarra. El primero tiene que ver con el clima; el segundo, con los venenos utilizados. Lo indica Jesús, desde Ecoplagas. “Los inviernos son más suaves y las ratas no se mueren. La gente vive más en unifamiliares y hay más zonas verdes. Y los venenos son mucho más suaves que los que se utilizaban antes y eliminarlas cuesta más.

El propio Jesús confirma que estos venenos son menos efectivos que los que se utilizaban antes. “Son más respetuosos con el medioambiente y los productos tarden más en actuar. Pero actúan, funcionan”.

El Ayuntamiento de Pamplona realiza dos campañas de desratización al año. En concreto, pone en marcha este tipo de inspección dos veces al año, en primavera y otoño.

Obviamente, estas ratas pueden ser transmisores de enfermedades, aunque lo cierto es que Isaías Bautista ha pedido calma y ha indicado que no hay de qué preocuparse. “Pueden transmitir innumerables enfermedades, hasta 30 ó 40. Pero no hay que alarmarse. Lo más típico puede ser la salmonelosis o la leptosperosis”. Sin embargo, con estas actuaciones periódicas, no debe haber ningún problema de salud.