San Miguel de Aralar, protagonista de un ciclo de mesas redondas de la Universidad de Navarra

La Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro de la Universidad de Navarra ha organizado un ciclo de mesas redondas en torno a 'San Miguel de Aralar. Arte y religiosidad: miradas desde la excepcionalidad de un santuario'.

De periodicidad anual, esta iniciativa, patrocinada por el Gobierno de Navarra, y en colaboración con el Santuario de San Miguel de Aralar y el Cabildo de la Catedral de Pamplona, pretende dar a conocer el valor y contextos históricos del culto a San Miguel en la tradición religiosa de occidente.

Para ello se realizará una lectura de su proyección artística y social, así como sus expresiones devocionales a partir de la iconografía y su impacto en la cultura e imaginario popular. Asimismo, y teniendo en cuenta la existencia del frontal esmaltado del santuario navarro de San Miguel de Excelsis (Aralar), se prestará una atención monográfica a esta obra, en el contexto artístico e ideológico del Medievo, explican desde la Universidad de Navarra en una nota de prensa.

La primera mesa redonda, que llevará por título 'El genius loci de los santuarios de San Miguel', tendrá lugar el próximo miércoles 24 de septiembre, a las 19.00, en el refectorio de la Catedral de Pamplona. Contará con las siguientes intervenciones: Patrick Henriet, profesor y director de Estudios en la École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences Historiques et Philologiques (París), hablará del culto de San Miguel en el mundo latino hasta el siglo XIII. Luis Javier Fortún, Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia, abordará el culto a San Miguel en la Navarra medieval. La mesa redonda estará moderada por Julia Pavón, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Navarra.

La asistencia al acto es libre hasta completar aforo.