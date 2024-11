Recuerdan que la directiva de la Unión Europea de Zonas de Bajas emisiones es orientativa: "No es obligatoria"

El RAC Vasco Navarro recuerda que las Zonas de Bajas Emisiones no son obligatorias. Foto: Canva

Las Zonas de Bajas Emisiones siguen generando debate en las calles sobre su implantación. Una cuestión que han abordado expertos y en la que explican que no es obligatoria su implantación y aconsejan analizar si es necesario o no.

El presidente del RACVN, Pedro Martínez de Artola, recordó el carácter orientativo de la directiva de la Unión Europea (no obligatorio) y señaló que antes de su implantación se debería considerar si es necesaria o no en cada circunstancia y estudiar su aplicación con base en supuestos y necesidades reales.

El director de IPark Estacionamientos y Servicios, Sergio de Castro, realizó un análisis y reflexión sobre las ZBEs y abogaba por parametrizar los niveles reales de contaminación en cada lugar y cada momento para tomar medidas en consecuencia. Considera que si llegamos a un momento en el que todos los vehículos son eléctricos las ZBEs deberían desaparecer. Sin embargo llegado ese momento no cree que desapareciesen. Describió circunstancias curiosas que han generado las ZBEs en distintas ciudades y la generación de diferencias sociales con los más solventes como privilegiados. Apelaba a la necesidad de buscar un equilibrio.

El director general de GANVAM, Fernando Miguélez, señalaba que nadie está en contra de las ZBE o de la descarbonización, si no en la forma en la que se lleva a cabo. Se debe favorecer la movilidad sostenible asequible. Se cuestionaba la ZBE, como estrategia impulsada por Europa justificada en una movilidad sostenible teniendo en cuenta que la sostenibilidad la define tres factores: el crecimiento económico, mejorar la vida de los ciudadanos y cuidado del medio ambiente. Es un error considerar a las ZBEs sólo como medidas medioambientales ya que también suponen nuevos modelos de negocio.

Las ZBEs no han propiciado la renovación de vehículos, sino que ha trasladado los más viejos a otras zonas (periferias y rurales). Describió algunos factores que considera clave o estratégicos en el contexto actual: el vehículo de ocasión, la economía circular fundamentada en el desguace, la conectividad y la apuesta comercial por la movilidad total.

Desde una perspectiva jurídica, el abogado Francisco López Lera señalaba que es erróneo y falso justificar la implantación de las ZBEs en los formatos que proponen los Ayuntamientos con base en una supuesta imposición por parte de Europa, ya que la directiva europea establece una serie de recomendaciones y principios, pero no imposiciones. La directriz europea recoge que es necesario elaborar planes de calidad del aire, donde hagan falta verdaderamente (con base en supuestos y circunstancias reales demostrables). López Lera se refirió a la necesidad de disponer de métodos y criterios comunes y herramientas certificadas para realizar las mediciones oportunas.

Carlos Balado, especialista en Movilidad y Transporte Urbano y socio de INGARTEK, desde una perspectiva de la movilidad, consideraba que las ZBEs pueden ser una oportunidad en función de su enfoque y planteamiento. Deben estar fundamentadas en una razón medioambiental y su criterio de implantación debe ser adecuado. Se deben buscar facilidades y alternativas en vez de apostar por las restricciones y acabar por convertir la ZBE en un fin en sí misma y no en una herramienta. Deben ir acompañadas de alternativas reales, cómodas y asumibles para los ciudadanos.

La jornada la clausuró el director gerente del RACVN, Eduardo Martínez, que fue muy crítico con las ZBEs y especialmente con aquellos municipios que la han aplicado de una forma “no proporcional y realista”, destacando el caso de Bilbao. Se mostró confiado en poder ganar en los tribunales e insistió en que “el club no está en contra de la preservación del medio ambiente”. Para el director del RACVN, la movilidad no sólo debe ser sostenible. Debe ser asumible social y económicamente, que se pueda pagar y prolongar en el tiempo y que no deje atrás a ningún ciudadano.