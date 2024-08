¿A qué se deben los incendios en Canadá y qué repercusión tienen en la calidad del aire?

Los inicios de la pasada semana amanecieron con los cielos turbios en nuestra comunidad, como si se tratara de calima o polvo en suspensión, pero no lo era. Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras agencias, se informó que el color blanquecino que se veía en el cielo se debía al humo procedente de los incendios en Canadá. Esto indica que en el planeta todo está conectado por la circulación atmosférica. Lo que hagamos aquí, tiene repercusiones en otros lugares del planeta, y viceversa. De ello vamos a hablar hoy en COPE con Julen Rekondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente, además, de qué valoración se puede hacer hasta la fecha de los incendios forestales habidos este verano.

Los inicios de la pasada semana gran parte de la península Ibérica, incluida Navarra, amanecieron con el cielo turbio, como si se tratara de calima o polvo en suspensión, pero no lo era. Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras agencias, se informó que el color blanquecino que se veía en el cielo se debía al humo procedente de los incendios en Canadá.

Durante este mes de agosto se han desatado más de 428 incendios forestales activos en toda Columbia Británica en Canadá, según el Servicio de Incendios Forestales de Columbia Británica. Según se ha venido diciendo, el humo de los gigantescos incendios que están asolando Canadá, han viajado como 7000 kilómetros hasta entrar en la península Ibérica, empujados por la circulación atmosférica.

La situación que hemos vivido estos pasados días en Navarra con los humos y partículas procedentes de los incendios de Canadá, indican que en el planeta todo está conectado. Lo que hagamos aquí, tiene repercusiones en otros ligares del planeta, y viceversa.

Desde la Agencia Estatal de Meterorología (AEMET), se ha venido a decir que la llegada de los humos de los incendios de Canadá no es un caso excepcional. "Existe una circulación general de la atmósfera. por lo que tenemos comunicaciones que nos vienen a niveles altos por el chorro, que empuja las masas de aire, y en concreto lo que ha pasado es que los incendios canadienses han volcado esas corrientes de humo, en este caso. y como lo que tenemos es un anticiclón, pues han ido bordeando la dorsal, la han remontado, y ha llegado a la península sin ningún problema".

En cuanto a si ha afectado a la salud de las personas estos humos, hay que decir que no daña el aire que inhala la población porque circula por alturas de más de 4.000 metros.

El informe “El Estado de los Incendios 2023/24”, publicado en la revista Earth System Science Data y elaborado por cuatro prestigiosos centros británicos, incluyendo la agencia nacional de meteorología del Reino Unido, viene a señalar que el cambio climático ha sido el principal responsable de la extrema magnitud de los megaincendios ocurridos durante la temporada 2023/24 en Canadá, que supusieron una devastación sin precedentes en términos de extensión, muertes, desplazamientos y destrucción de la naturaleza.





El estudio analiza los incendios extremos ocurridos de marzo de 2023 a febrero de 2024, destacando grandes incendios, más conocidos como megaincendios. En Canadá, los incendios quemaron más de 150.000 kilómetros cuadrados, forzaron la evacuación de 232.000 personas y ocasionaron la trágica muerte de 8 bomberos. En la Amazonía, una sequía sin precedentes provocó un récord de incendios en Manaos (Brasil), Chile, Bolivia, Colombia y Venezuela occidental. En Grecia, el incendio de Evros consumió aproximadamente 900 kilómetros cuadrados, siendo el peor registrado en Europa hasta la fecha.

El cambio climático tiene que ver en la extremidad de estos episodios, tanto en muertes y desplazamientos como en destrucción. El calentamiento global provocado por el ser humano alimenta las condiciones cálidas y secas que constituyen el caldo de cultivo de los incendios, según un informe publicado este miércoles en la revista Earth System Science Data. El análisis asegura que, debido al cambio climático, los fuegos extremos fueron 20 veces más probables de lo normal en la Amazonia la pasada temporada, 3 veces más en Canadá y 2 veces más en Grecia.

Según se documenta en el informe publicado en la revista Earth System Science Data, la contaminación humana está creando una peligrosa retroalimentación: el cambio climático provoca más incendios, y estos incendios incrementan los niveles de CO? en la atmósfera, lo que a su vez causa más calentamiento. En la temporada 2023/24, la cantidad total de tierra quemada fue de 3.9 millones de kilómetros cuadrados, una cifra promedio en comparación con las dos últimas décadas. Sin embargo, el impacto negativo en las emisiones se debió a que los incendios se concentraron en bosques densos, que tardan siglos en recuperarse.

Los investigadores advierten que la probabilidad de megaincendios en el futuro dependerá de cómo evolucione el cambio climático. En un escenario de altas emisiones, habrá entre un 65 y un 90% de posibilidades de megaincendios para 2090, mientras que, en un contexto de bajas emisiones, la probabilidad se reduce a un 19-76%. Aun en el mejor de los escenarios, el cambio climático ya acumulado seguirá afectando negativamente a los incendios.

La mitigación y la adaptación a los aumentos del potencial de incendios forestales deben ser prioridades cada vez mayores para los gobiernos y requieren coordinación con muchas otras partes interesadas, entre ellos los centros de gestión de desastres, que deberán mejorar la capacidad de predicción, mientras que los organismos de gestión de incendios deberán ampliar o reasignar sus recursos e identificar las mejores prácticas para mitigar sus impactos, mediante la gestión de la tierra y la planificación urbana y rural.

Si de verdad se trata de reaccionar frente al cambio climático, hay que poner fin de forma progresiva al uso de combustibles fósiles, y no se puede seguir manteniendo los actuales estándares de producción y consumo.

INCENDIOS EN NAVARRA

En cuanto a los incendios forestales de este verano en Navarra, no tiene nada que ver con los incendios históricos que tuvieron lugar en 2022 y que quemaron 15.000 hectáreas. La cosecha del cereal suele ser uno de los momentos en que se requiere más atención y precaución en episodios de alerta por incendios, aunque también hay otras actividades problemáticas. El que haya habido menos incendios forestales, entre otras cuestiones, se debe a que se llegó al verano con una mayor humedad en campos y montes, debido a una primavera pasada muy lluviosa.

De todas formas, todavía no ha finalizado el verano, por lo que no se pueden echar “las campanas al vuelo”. Las precauciones a tener en cuenta, según el Gobierno de Navarra, algunas son de carácter general, entre las que están no realizar actividades como barbacoas o romerías o utilizar material pirotécnico en aquellos casos en los que el índice de riesgo de incendios sea muy alto o extremo. Y hasta el 30 de septiembre, en la zona sur de Navarra, se prohíbe el uso del fuego con fines recreativos, incluidas las zonas habilitada para ello.

Por otra parte, en situaciones de riesgo muy alto o extremo, la maquinaria agrícola y equipos que generen riesgo de incendio solo podrán utilizarse si no se supera el umbral de temperaturas máximas publicado en la web del gobierno. Nunca podrá utilizarse en nivel rojo, es decir, cuando los termómetros superen los 42 grados en el conjunto de la Comunidad o los 40 en el Pirineo. También se establecen limitaciones para los niveles naranja y amarillo.