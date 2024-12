Pautas para evitar sentirme solo en estas Navidades: "Levantar una copa y brindar por la vida"

En víspera de la Nochebuena y la Navidad, celebramos la llegada de Jesús, disfrutamos de una buena mesa y de una magnífica compañía. Son momentos de felicidad y de reunión familiar. Sin embargo, no hay que obviar que desgraciadamente hay mucha gente que no la puede disfrutar o no la disfruta del todo. Hay problemas de salud, ausencias, carencias afectivas y económicas, pensamientos negativos... y mucha soledad. En España, se estima que casi uno de cada cinco españoles se siente solo, vive esa soledad no deseada.

Alfonso Echávarri, psicólogo y director técnico del Teléfono de la Esperanza, ha estado en los micrófonos de Cope Navarra para intentar dar una serie de pautas para intentar paliar esos sentimientos.

Lo primero, siempre es aceptarlo. Aceptar la soledad, aceptar el problema que puedas tener, aunque no es sencillo. “¿Qué quiere decir? ¿Aceptar es bajar la cabeza y resignarse? No, eso no es aceptar. Aceptar es decir, esto es lo que yo tengo, esto es lo que hay y qué hago, qué puedo hacer yo”.

Después, siempre que hay algún problema, la mejor acción que puedo hacer es contarlo. Hay que contar lo que está pasando, por esas preocupaciones, por qué esos sentimientos de soledad. Las alegrías compartidas son doble alegrías, los problemas compartidos son medio problema. “Cada vez que hablamos con alguien de algo que nos preocupa, eso que nos preocupa se debilita. La alegría compartida es doble alegría; el dolor compartido es medio dolor”. Y si, por desgracia, no hay nadie a quien contárselo, siempre está el Teléfono de la Esperanza (948 24 30 40).

Por otro lado, hay que intentar evitar darle las vueltas todo el rato al problema que suframos o a la pérdida que sintamos, o a la soledad que tenemos. Si luchamos contra esos pensamientos, no vamos a poder salir de ese pensamiento negativo. “Suele ocurrir cuando tenemos un pensamiento que no nos gusta y lo queremos desechar. El resultado que se produce es el efecto contrario, se fortalece”.

Además, es bueno estar ocupado. Siempre es importante tener actividad. Y en estas fechas, no puede ser menos. Ejercicio, actividades, actuaciones... hay que ocupar el tiempo. “Hay que hacer algo, dar pasos. Hay clubes de montaña, hay actividades que puedes apuntar, un Fitbox o un Civican... donde puedes conocer a más personas. Y complícate la vida también un poquito por los demás. El hacer por los demás. Esto es importantísimo”. El ayudar a otras personas, dedicar tu tiempo a los demás, seguramente sientas mayor alegría, mayor felicidad.

Y, por último, ¿se puede disfrutar, se puede celebrar la Navidad si falta alguien, si se ha perdido a alguien recientemente? ¿Se debe sentir mal si se celebra y se disfruta? Según Alfonso Echávarri, debemos intentar disfrutar y celebrar. “Yo creo que es hasta una obligación hasta moral. Que si podemos disfrutar, lo hagamos. Porque hay mucha gente, muchas personas que no lo pueden hacer. Evidentemente, a todos nos faltan personas, todos echamos en falta a esas personas, con unos huecos increíbles en estas mesas que vamos a montar. Yo animo y yo lo hago. Suelo levantar una copa y brindo por la vida, por haber tenido la fortuna de haberlas tenido, Jamás voy a rememorar su muerte. Yo no quiero recordar su muerte, yo quiero recordar su vida”.