Osasuna presenta la nueva campaña de socios bajo el lema "Vibra en ti" con un aumento del 5% del precio

La nueva campaña de socios del Club Atlético Osasuna tendrá como nombre ‘Vibra en ti’, la cual nace con la ambición de convertirse en una campaña marco para la temporada 2024/25. El eslogan está inspirado en el himno de la entidad, concretamente en la frase “Vibra en ti Navarra entera”, y apela al sentimiento que los navarros albergan por su club. De hecho, la vinculación entre Osasuna y la tierra es el leitmotiv de una campaña cuya imagen gráfica la conformarán veinte logos representativos de la cultura navarra. Toda la información sobre la campaña estará al alcance de los socios y aficionados a través de una guía explicativa.

La campaña se abrirá hoy, lunes 10 de junio, a las 16:30 horas, momento a partir del cual los socios podrán empezar a renovar sus carnets. Podrán hacerlo a través del Área del Socio de la web durante las 24 horas del día hasta las 23:59 horas del viernes 5 de julio. De forma presencial la campaña permanecerá abierta hasta el viernes 5 de julio a las 14:00 horas. El horario de oficinas será de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 horas de lunes a jueves; mientras que el viernes el horario será de 8:00 a 14:00 horas.

Los socios que la temporada pasada renovaron su carnet de forma individual recibirán un SMS para facilitar el proceso de renovación. Con dicho enlace se podrá renovar el carnet haciendo clic en el enlace del mensaje sin necesidad de loguearse y en apenas dos minutos. Esta fórmula solo permite el pago con tarjeta de crédito. Es decir, en el caso de que se desee realizar una renovación grupal o financiarla es preciso hacerlo a través de la web o bien de forma presencial en la oficina.

Nuevamente, el Área del Socio permitirá agrupar bajo una sola cuenta a varios miembros de una familia, un grupo de amigos o una peña. De esta forma, un solo usuario puede llevar a cabo la renovación de todo el grupo en una sola operación y de forma sencilla.

La subida media de los carnets esta temporada será de un 5%, aunque no es lineal, dentro del plan establecido por el club tras la reforma de El Sadar. De esta forma, en los sectores 100 la subida es superior al 6% de media; en los 200 ronda el 3%; en los sectores 300 es de un 5% aproximadamente y en los sectores 400 ronda el 4%. En resumen, 22 sectores suben 10 euros, 36 sectores suben 20 euros y 8 sectores suben 30 euros.

Cambios de localidad y nuevos socios

Los cambios de localidad se habilitarán del 17 al 31 de julio, ambos inclusive. El club pondrá en marcha un sistema de cita previa que permita ser atendido presencialmente o de forma online.

La fecha prevista para nuevos socios es del 5 al 9 de agosto. La cantidad de nuevas altas dependerá de las bajas que se produzcan durante la campaña de renovación y del ajuste final que se haga con los carnets que corresponden a patrocinadores, fútbol base, entrenadores, etc. En cualquier caso, solo podrán aspirar a ser nuevos socios quienes hayan sido miembros del carnet ‘Soy Rojillo’ durante la temporada 2023/24. El club ofrecerá la posibilidad de darse de alta por orden de antigüedad. Los nuevos socios pagarán un suplemento de 50 euros.

Días del Club

La temporada 2024/25 tendrá dos partidos declarados como ‘Día del Club’, cuya fecha se fijará a lo largo de la temporada una vez que se conozca el calendario. Los socios tendrán la posibilidad de adquirirlos con un importante descuento al hacer la renovación, pero deberán indicarlo expresamente. En el proceso de renovación habrá una pestaña para poder añadir los dos ‘Días del Club’ de forma conjunta, mientras que a quienes renueven presencialmente se les ofrecerá la posibilidad. Los socios de todas las categorías podrán adquirir los 2 días del club por un precio conjunto de 35 euros. Quienes adquieran los Días del Club en la renovación los tendrán incluidos en el carnet, de tal forma que podrán utilizar su carnet físico o digital para acceder a dichos encuentros sin necesidad de hacer ninguna gestión adicional. En cambio, quienes opten por no añadir los ‘Días del Club’ en la renovación podrán hacerlo en el futuro, pero el precio en ese momento será de 40 euros para cada uno de los partidos.

Quienes adquieran los dos ‘Días del Club’ en la renovación podrán, llegado el momento, ceder su abono si no van a poder asistir a los partidos una vez que se conozca la fecha y el encuentro declarado como ‘Día del Club’. En ese caso el club les reintegrará, si la entrada resultase vendida, una cantidad superior a la pagada en la renovación. En concreto, el club abonará 30 euros por cada uno de los dos partidos si el socio cede la entrada y esta resulta vendida. Es decir, un socio que adquiera los dos días del club por 35 euros y ceda su asiento en ambos partidos porque no puede asistir podrá recuperar casi el doble de lo pagado, 60 euros.

Cesión de carnets de categorías bonificadas

Los socios de categorías especiales bonificadas, es decir, Sub-23, Sub-17, Sub-14, Txiki y +65 solo podrán ceder sus carnets a personas de diferente categoría de edad en aquellos partidos que se disputen en lunes. Estas personas también podrán solicitar un abono adulto si su intención es compartirlo con personas de diferente edad. Esta última gestión es precisa hacerla presencialmente en las oficinas del club durante el proceso de renovación.

Cesión de abonos

El sistema de cesión de abonos permitirá ceder al club la localidad cuando el socio no pueda o quiera acudir al partido. En el caso de que la entrada resulte vendida el socio recibirá el 50% de lo ingresado y el club el otro 50% en el caso de la categoría ‘Adulto’. En el resto de categorías el reparto será 30% para el socio y 70% para el club. Como novedad, la compensación máxima a final de temporada no podrá ser superior al 80% del precio del carnet de la siguiente temporada, la 2025/26. Estas medidas se han tomado para evitar que haya socios que, haciendo uso del sistema, renueven sin apenas coste y permitan, si no acuden al estadio, el acceso a simpatizantes en espera que sí quieren presenciar los partidos.

Financiación del abono



Los socios que lo deseen tendrán la opción de financiar la renovación de su carnet con CaixaBank tanto de forma online como presencial, independientemente de que no sean clientes de la entidad. Quienes tengan la tarjeta MyCard Osasuna de CaixaBank podrán financiar su carnet en 3 plazos sin coste alguno ni interés, pero tendrán que hacerlo de forma presencial en las Oficinas del club.