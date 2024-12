Nochevieja en Pamplona: "Se cambia la tradición y hay bares que ni cierran durante las uvas"

Hasta este año los locales de hostelería de la capital navarra cerraban desde las 21 horas hasta la 1 de la madrugada en Nochevieja. Y es que los pamploneses celebraban el cambio de año en casa o en hoteles y salones preparado para ello.

Sin embargo, este año , por primera vez, “hay bares que no van a cerrar esas horas”. Te preguntarás por qué. La razón es el aumento de turistas que quieren celebrar una de las noches más especiales del año en Pamplona.

Según cuenta en Cope Navarra, Juan Carlos Oroz portavoz de la Asociación de Pequeña Empresa de Hostelería de Navarra, esta Nochevieja habrá bares que no van a cerrar porque “debido a la afluencia cada vez más numerosa de turistas que vienen a vivir la fiesta, con ese impás, pues no tenían opción de donde estar. Por eso locales han decidido no cerrar”.

Año tras año más turistas se animan a celebrar la Nochevieja en Pamplona, sobre todo “franceses aunque este año también se ven turistas catalanes”, asegura Oroz.

La época navideña es buena para la hostelería pamplonesa, y este año “los datos son similares a años anteriores”

OCUPACIÓN HOTELERA DEL 80%

Buenos datos para la hostelería y también para los hoteles de la capital navarra.

La Asociación de Hoteles de Pamplona ha previsto una ocupación del 79,8% para las noches del 30 y 31 de diciembre 2024, una cifra que "supera ligeramente" la del año anterior, que se situó en el 75,25%.

Según han señalado desde la Asociación en un comunicado, este dato "refleja la efectividad de las estrategias de promoción y calidad de servicio implementadas por Hoteles Pamplona".

La ocupación hotelera en Pamplona durante Nochevieja se sitúa en el 79,8%, una cifra que "reafirma el atractivo de la ciudad como destino para despedir el año".

Con "varios establecimientos alcanzando el lleno total", la estancia media de los clientes se prolonga a 2,5 noches, "lo que evidencia un interés por disfrutar no solo de la celebración del 31 de diciembre, sino también de las múltiples propuestas culturales y gastronómicas que ofrece la capital navarra".

La procedencia de los visitantes "refleja una clara preferencia nacional", con un 68% de turistas provenientes principalmente de Madrid, Cataluña, País Vasco y Valencia. En el ámbito internacional, los visitantes representan el 32%, destacando Francia, Reino Unido y Alemania como los principales países emisores.