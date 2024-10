Los niños de un colegio de Zizur se quedan sin comer en el comedor

El pasado lunes los niños del colegio de Zizur, Catalina de Foix se quedaron sin comer el segundo plato. La razón: "el segundo plato estaba crudo", según cuenta una madre del colegio, hizo que el propio colegio decidiera no servir la carne a los alumnos.

Desde hacía semana los niños llegaban a casa con las mismas quejas. "No he comido, me muero de hambre, llegaban a casa quejándose de espinas, purés que tenían algo que nadie sabía muy bien que era, pollo que por dentro tenía sangre", cuenta esta madre. "Pero claro, es la visión de un niño", explicaba la madre.

La situación siguió repitiéndose hasta tal punto que el lunes el colegio comunicó a los padres que los niños no habían comido el segundo plato por estar crudo. "Las monitoras retiraron ese segundo plato porque estaba crudo y al avisarnos el colegio todo saltó por los aires".

De esta manera, los padres denuncian deficiencias de la empresa de catering que lleva la comida, bajo visto bueno de Educación. Los comedores escolares de los colegios públicos son una competencia directa del Departamento de Educación de Gobierno de Navarra, que licita la concesión del servicio a diferentes empresas en función de la zona en la que se encuentre el colegio.

Qué dice educación

Educación tiene ya el caso sobre la mesa y hoy se ha mantenido una reunión con la empresa concesionaria del servicio. "Se ha trasladado el caso al servicio de inspección de los servicios complementarios que son transporte y comedor, se ha trasladado a la dietista que tiene el departamento de educación para que supervisara eh la recepción y el control de toda la comida que va a supervisar el proceso", explicaba el Consejero de Educación Carlos Gimeno. "Son cuestiones que las familias no tienen por qué asumir, no tienen por qué soportar y el departamento va a estar eh supervisando", añadía el Consejero.

Por el momento hoy mismo la comida ha vuelto a llegar fría.