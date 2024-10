El que fuera top 10 del tenis mundial, Nicolás Almagro, responde a una de las preguntas que se hacen muchos amantes del tenis. ¿Alguien que no juegue a tenis de manera profesional es capaz de pelotear con Rafa Nadal o Carlos Alcaraz?

Es decir, es posible, en el sitio, sin tener que correr de un lado a otro. Si ellos tiran la pelota a su máxima intensidad pero a la mano del rival. ¿Les aguantas el ritmo? Almagro lo tiene claro.

"Bueno, es muy difícil, es muy difícil. Al final podrás aguantar una o dos, pero ya cuando metas la segunda, la tercera ya te puede venir un misil que te puede hacer hasta año. Sinceramente. Ni en el sitio. Si a nivel profesional los que están entrenados muchas veces no lo aguantan, pues uno que no que es amateur no tiene ninguna chance" afirma

"Va a ganar Roland Garros 40 años seguidos. Va a tener 65 años y va a seguir ganando Roland Garros"

FRASES DESTACADAS

Jugar contra Nadal y Alcaraz: "Te van sometiendo, es piloto automático, es mucho más alto, su velocidad de crucero es mucho más alta que la del resto de jugadores y hasta incluso sin querer, son capaces de pasarte por encima"

Lo que va a hacer en Navarra: "Estaré en pista echando unas bolas y pasando un rato agradable, divertido e intentando acercar eh mi deporte, nuestro deporte, el deporte del tenis a toda la gente que quiera pasarse por el club de y por el club de Pamplona"

Sus ídolos: "Para mí son mis padres. Al final de prácticamente la nada se volcaron conmigo y consiguieron hacer realidad el sueño de mi padre que era poder tener un hijo tenista. Y bueno, por todo lo que sacrificó, por cómo lo hizo, por el amor que siempre me tiene. Son mis ídolos"

Su mejor momento: "Me quedaría cuando ganamos la Copa Davis, yo creo que al final en un deporte individual, poder ganar un torneo por equipos es algo que bueno vas buscando durante prácticamente toda tu carrera, porque sabes que no tienes tantas opciones durante el año de ganar algo por equipos y poder levantarla, pues me llenó de felicidad"

Resumen de la Carrera Tenística de Nicolás Almagro en la ia

Nicolás Almagro, nacido el 21 de agosto de 1986 en Murcia, España, es un destacado extenista que ha dejado una huella importante en la historia del tenis español. Desde muy joven, Almagro mostró su talento y dedicación al deporte, comenzando a jugar al tenis a la edad de seis años. A medida que crecía, se destacó en el circuito juvenil, donde ganó varios títulos que anticipaban su futuro éxito en el tenis profesional. En 2003, hizo su debut como profesional y rápidamente comenzó a hacerse notar en la ATP.

El primer gran hito en la carrera de Almagro llegó en 2008, cuando ganó su primer título ATP en el torneo de Palermo. Este triunfo no solo le dio confianza, sino que también lo catapultó en el ranking mundial. A lo largo de su carrera, Almagro se convirtió en un especialista en superficies de arcilla, donde logró la mayoría de sus victorias. En total, ganó 13 títulos ATP individuales, con un récord impresionante en torneos de arcilla, destacando su capacidad para dominar en esta superficie.

Uno de los momentos más memorables de su carrera fue su desempeño en el Abierto de Francia. En 2012, alcanzó los cuartos de final, lo que supuso un logro significativo en su trayectoria. En ese torneo, Almagro mostró su capacidad para competir con los mejores, aunque fue eliminado por el legendario jugador serbio Novak Djokovic. A pesar de la derrota, este desempeño consolidó su reputación como uno de los principales jugadores de arcilla de su generación.

Además de su éxito en los torneos individuales, Almagro también fue un pilar fundamental en el equipo español de Copa Davis. Su participación en este prestigioso torneo fue clave para que España se alzara con el título en varias ocasiones. Su espíritu de lucha y entrega en la cancha lo hicieron un favorito entre sus compañeros y entrenadores. A lo largo de los años, su presencia en el equipo fue fundamental en partidos decisivos, donde su experiencia y habilidad eran invaluables.

A lo largo de su carrera, Almagro enfrentó varios desafíos, incluidos problemas de lesiones que limitaron su participación en torneos importantes. A pesar de estos obstáculos, su pasión por el tenis y su determinación para volver a la competencia nunca flaquearon. Se retiró temporalmente en varias ocasiones, pero siempre encontró la motivación para regresar y seguir compitiendo en el circuito.

Finalmente, en 2018, Nicolás Almagro anunció su retiro definitivo del tenis profesional, poniendo fin a una carrera llena de éxitos y desafíos. Su legado en el deporte español perdura, inspirando a futuras generaciones de tenistas. Almagro será recordado no solo por sus victorias y su estilo de juego, sino también por su dedicación y amor por el tenis, elementos que definieron su carrera y lo convirtieron en una figura respetada en el mundo del deporte. Con su retiro, el tenis español pierde a uno de sus grandes competidores, pero su historia sigue siendo una fuente de inspiración para muchos.