Navarra se encuentra en aviso amarillo por lluvias y tormentas

Los avisos naranjas (riesgo importante) por lluvias y tormentas se activarán este miércoles en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, mientras que otras cinco comunidades, entre ellas Navarra, estarán en alerta amarilla, con riesgo para ciertas actividades, por los mismos fenómenos, calor o fenómenos costeros.

Las tres provincias de Aragón entrarán en aviso naranja a partir de las 12 horas, con precipitaciones de hasta 30 mm en una hora y con una probabilidad de granizo grande en Huesca y Zaragoza y en el Bajo Aragón en Teruel, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta comunidad está desde las seis de la mañana en alerta amarilla, lo mismo que Cataluña, donde las alertas naranjas, también por lluvias de hasta 30 mm y por granizo, se concentraran en Lleida a partir del mediodía.

Castellón, donde las lluvias pueden alcanzar los 40 mm, también con tormentas y granizo desde las 12.00, será la provincia en naranja en la Comunidad Valenciana.

Las lluvias y las tormentas activarán también el aviso amarillo en Castilla y León en la provincia de Soria, con rachas muy fuertes de viento; en Navarra, con probabilidad de granizo en la Ribera del Ebro; y en La Rioja, también con rachas localmente muy fuertes.

Las altas temperaturas serán el motivo por el que se activarán los avisos amarillos en Baleares, desde las 12.00 horas en Mallorca, con hasta 38 grados, y en Andalucía desde las 13.00, con máximas de 36 en la provincia de Málaga.

Galicia sufrirá fenómenos costeros hasta las nueve de la mañana, con mar de fondo en A Coruña de 4 a 5 metros que activará la alerta amarilla.