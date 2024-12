"Navarra no cumple criterios atractivos para que las empresas se queden o vengan", esto afirman dos instituciones económicas de Navarra

El cierre de la empresa BSH ha sorprendido a toda Navarra. Sin embargo, ya había indicios dentro de la propia empresa que señalaban que la situación era delicada. De hecho, el Comité advirtió en junio de que la BSH en Esquíroz llevaba dos años de ERTE que se había bajado del 50% de la producción en ocho años.

Según la empresa, BSH echa el cierre a la factoría de Esquíroz, donde se fabrican lavadoras y frigoríficos por la falta de competitividad. Según Javier Taberna, desde la Cámara de Comercio puede haber distintas causas. "Las primeras, tienen que ver con la coyuntura económica que estamos viviendo en Europa, causas extrínsecas, pero hay otras causas que dependen más de Navarra y de sus gobernantes", aunque la empresa Alemana en España factura en Zaragoza Javier Taberna vuelve a insistir en el modelo fiscal de Navarra.

Sin embargo, no sólo la fiscalidad es algo que frena la inversión de las empresas. Otro de los aspectos que influyen en esa productividad es la conectividad con Madrid, con Barcelona, con el Levante, con Europa. "Un terreno favorable es una Comunidad que tenga estabilidad institucional, seguridad jurídica, fiscal y sin esos términos que ahora mismo no se dan en Navarra, no hay inversión", explica José María Aracama desde Institución Futuro.

España tampoco está en un momento óptimo para la atracción de empresas, "Mientras otros países aumentan producción y eficiencia en España se acortan jornadas, días de trabajo y se aumentan los salarios", añade Aracama. Y es que parte de la perdida de la producción de BSH durante estos años se ha deslocalizado a Polonia y Turquía.