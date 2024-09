Álvaro Miranda sobre el TAV: "Si vamos a este ritmo, esta obra va a costar 100 años"

El TAV ha estado hoy sobre la mesa en la reunión entre la presidenta María Chivite y el Lendakari vasco Imanol Pradales en Pamplona. Y, por supuesto, en el orden del día está las conexiones entre ambas comunidades del TAV. ¿Ezkio o Vitoria? En estos momentos se encuentran reunidos.

Aquí en Cope Navarra nos hemos preguntado, efectivamente, cuál puede ser la mejor conexión entre el TAV y la Y vasca. Sin embargo, parece que esa no es la pregunta que hay que hacerse en estos momentos respecto a la Alta Velocidad, según el ex consejero de obras públicas de Navarra, ingeniero de caminos y miembro de Institución Futuro, Álvaro Miranda. “Los navarros tenemos que hacer una pregunta mucho más importante. ¿Se va a construir el corredor navarro de alta velocidad? Porque estamos en un debate desde hace tres años sobre cómo unirnos con la red del País Vasco, que por cierto es una red del Estado, y resulta que todo lo que hay que hacer antes, que es lo importante, está en vía muerta”.

Es absurdo hablar de esta conexión, indica, si es una obra que tardará décadas en llegar ahí. Ha recordado que hace ya 20 años él mismo fue a pedir a Vitoria que se hiciera por Ezkio y todavía estamos en el principio de las obras en el sur de Navarra. “En doce años de obras, se ha construido un 9% del total. Por lo tanto, vamos a menos de un 1% de construcción de nuestro ferrocarril cada año. Si vamos a este ritmo, esta obra va a costar 100 años. Por tanto, hablar de cómo va a ser la conexión de los últimos 40 kilómetros, la verdad es que es casi una tomadura de pelo”.

Exige a la administración que se hagan los tramos de Zaragoza a Pamplona primero. “Lo que tenía que hacer la presidenta del Gobierno de Navarra, el Gobierno de Navarra, el Parlamento de Navarra y la sociedad de Navarra es que se construyeran los trabajos importantes para nosotros, que son los que van de Zaragoza a Castejón. Y la nueva vía de Castejón hasta Pamplona, y en su caso hasta Alsasua. Y eso no se está haciendo”.

La alta velocidad ha llegado a más del 80 por ciento de los ciudadanos españoles, pero no a Navarra. Si Navarra se queda fuera, perderemos mucho. Está demostrado que la Alta Velocidad “es un éxito absoluto y que está cambiando la fisionomía del país, la economía, el turismo, la implantación de las empresas”. Álvaro Miranda ha insistido en que “Navarra está en la lista de del tren de alta velocidad desde sus inicios”, pero que no se ha avanzado “nada”. “Si Navarra se queda fuera de la alta velocidad, nos quedaremos en una zona marginal del país, las empresas y otras actividades no serán tan atractivas como en el resto”.

Insiste en que no sólo hay que unirse con Pais Vasco para desarrollar el TAV, sino también con Aragón y La Rioja. Considera que hay que hacer una gran alianza.