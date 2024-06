Se muda a Pamplona a estudiar química y este es el motivo por el que vuelve al pueblo: "Sin dudarlo"

Silvia Lázaro Alfaro trabaja en su amado Figarol en la granja familiar "El Moro", que han logrado ganar el premio de Mejor Queso de España 2024. Han ganado en la categoría de queso de cabra curado elaborado con leche pasteurizada en el 37º Salón Gourmets, celebrado en Madrid.

El padre de Silvia, Carlos Lázaro Delgado, apodado El Moro, puso en marcha en el año 2006 la única granja de cabras de la zona. El objetivo era poder elaborar los quesos producidos por su rebaño en su propia quesería. Actualmente, tienen en la granja unas 450 cabras de raza murciano-granadina que hacen con su leche Mejor Queso de España 2024.

¿Cuándo es un buen momento para disfrutar de este queso de Figarol? Silvia nos deja un momento en el que a ella le parece que se disfruta mucho: "un poco solo después de comer, y así deja un gusto rico".

De trabajar en I+D+I a la granja

Silvia reconoce que les "ha costado mucho esfuerzo llegar hasta aquí". Ella es un claro ejemplo de profesionalidad, con el trabajo que desarrolla en la granja, y de la importancia de la familia, cuando les hizo falta dejó su carrera tras estudiar Química y se volvió a Figarol sin dudarlo.

"Mucho esfuerzo a nivel personal y a nivel laboral" ha tenido que hacer Silvia para lograr que la granja produzca este delicioso queso. La química reconoce que "esto es una forma de vida, le dedicamos la vida". La familia Lázaro Alfaro se ocupa de todo, "a obtener la leche de los animales y después a producir el queso".

Lo ha logrado con un queso elaborado con leche de cabra pasteurizada elaborado por la Granja El Moro, ubicada en Figarol





"Mi padre siempre quiso tener una granja. Al principio de vacas, no sé por qué al final pusieron cabras. Y bueno, pues en 2006 les empieza otra vez a rondar la idea de poner una granja a mi padre y a mi madre, aunque de cabras en este caso. En 2007 se construye la granja y en 2008 paré aquí la primera cabra, y empezamos a tener leche" explica Silvia.

Aún tardaron varios años en producir queso, ya que "estaba el edificio montado, pero sin infraestructuras para producir queso". A partir de ahí llega el cambio: "Yo estaba en Pamplona. Soy licenciada en química y estaba por los mundos haciendo otras cosas y bueno, pues desgraciadamente mi padre en 2012 fallece de un infartoy con todo esto recién montado. Aunque llevaba cuatro, pues eso no llevaba ni cinco años en marcha con las cabras. Entonces yo decido volverme a casa y echar una mano a mi madre y a mi hermano para sacar esto adelante, porque claro, la otra opción, pues bueno, había otras opciones, pero vaya, no me gustaban".

En esa tesitura, Silvia decide retomar el proyecto de su padre. En 2019 consiguen poner la granja en funcionamiento y ahora "está dando sus frutos". Para la química, una de las claves es "el resultado de la ubicación, en donde estamos, y después, probablemente, del esfuerzo y del mimo que le ponemos a lo que hacemos".

Elaboración del queso

Así se elabora el mejor queso de España 2024 en la categoría de queso de cabra curado elaborado con leche pasteurizada:

"Primero ordeñamos las cabras para tener la leche y después con la leche que obtenemos de las cabras empezamos a hacer el queso. Pasteurizamos la leche, le añadimos cuando está pasteurizada, la bajamos a la temperatura que es de trabajo y le empezamos a añadir el resto de que son fermento clorocálcico y cuajo. Dejamos cuajar, al ratito batimos, cortamos la cuajada, echamos la sal y batimos. Y después ya lo ponemos en los moldes. Lo dejamos un rato, lo volteamos sobre los propios moldes porque es un queso que es de autodeshorado y lo metemos en las cámaras para que vaya madurando hasta el tiempo que está en su punto"

Consejo y agradecimientos

La química metida a granjera no se olvida de los agradecimientos, lo primero a su madre y hermano que están con ella en la granja. También a su pareja, a algunas personas de la familia y a algunos amigos que en momentos puntuales, cuando les hace falta, echan una mano.

¿Sirve la carrera de química en la granja?

Silvia explica que dejó su carrera en I+D+I en Pamplona para trabajar en la granja familiar. Preguntada por si le ha servido su carrera, afirma que: "Probablemente, al final la química tiene que ver mucho en un proceso de fabricación. Pero vaya, no hace falta ser químico para hacer un buen queso".

Explica que "la química te puede ayudar a entender algunos procesos que tienen lugar en el queso y bueno, pues te ayuda hacer modificaciones para ir buscando lo que quieres". Unos conocimientos que les han ayudado a ir mejorando el queso: "De aquel queso que hicimos la primera vez a ahora no han cambiado muchas cosas, pero otras muchas sí".

Silvia afirma que "para ir buscando el producto que queríamos" la formación le ha ayudado, pero que ella al final era licenciada en química y ahora "hago de todo". Reconoce que no sabía de economía y administración, pero que ahora ya saber llevarlo todo gracias a la granja.