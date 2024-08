Este es el motivo por el que el 44% de los jóvenes acuden a las redes sociales: "Evadirse de pensamientos incómodos"

Cuatro de cada diez jóvenes que usan las redes sociales en el móvil para evadirse de pensamientos incómodos. Esta es una de las principales consecuencias que se desgranan del estudio del grupo ‘Jóvenes en transición’ del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra. Un dato preocupante que debería hacer reflexionar, Cecilia Serrano, investigadora del ICS.

La investigadora ha explicado en los micrófonos de COPE Navarra que nos hemos "fijado mucho en el tiempo que pasan los jóvenes en los móviles y nos preocupamos porque no estén mucho tiempo frente a pantallas, pero vemos que detrás de ese tiempo quizá hay que preocuparse más ¿Qué están haciendo con ese tiempo? Y esto de que lo usen para evadirse de pensamientos incómodos como una vía de escape de la realidad, pues vemos que es bastante común y muy negativo también para la salud mental de los jóvenes"

Este estudio refleja que el uso del móvil en estas situaciones, en este 44% de los jóvenes, puede ser una pescadilla que se muerde la cola. Cecilia Serrano explica que "no es solo que el móvil aumente problemas de salud mental, sino que también la gente que quizá esté peor en la vida real, tenga algunos problemas familiares o de salud mental usan peor la tecnología. Entonces vemos que hay un patrón que se refuerza 'Si pasas más tiempo en el móvil peor estás y si tienes más malestar pues pasas más tiempo en el móvil'".

Según esta investigación, los jóvenes dedican de media 167 minutos al día (2 horas y 47 minutos) a sus redes sociales: el 83% lo hacen para comunicarse; como te estamos contando, el 44% para evadir pensamientos incómodos y el 40% para ver qué hacen sus contactos.

Por otro lado, en cuanto a la calidad de las relaciones, el 85% de los encuestados aseguró que se sentía (bastante o muy) satisfecho con su familia y el 88% que estaba (bastante o muy) satisfecho con sus amigos.

¿Cómo utilizan los jóvenes su móvil? ¿Y las redes sociales? ¿Las emplean para comunicarse con otros? ¿Para olvidarse de sus problemas? ¿Qué efecto tiene este hábito en su salud mental? ¿Y en sus relaciones personales? Un estudio del grupo ‘Jóvenes en transición’ del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra ha analizado cómo se interrelacionan el uso del teléfono móvil con el bienestar o malestar psicológico de jóvenes españoles de entre 18 y 24 años, a través de distintas variables.

Los resultados revelan que “el tiempo que pasamos utilizando el móvil y el malestar psicológico guardan relación, pero los efectos son pequeños”, explica la investigadora Cecilia Serrano. Por eso resulta clave analizar las motivaciones de uso, en especial cuando se emplea para escapar de pensamientos incómodos, así como el factor relacional: “Si queremos mejorar el bienestar emocional de los jóvenes, debemos enfocarnos en que se fortalezcan sus relaciones con familiares y amigos. Eso aporta mucho más que solo disminuir el tiempo de uso del móvil”.

La investigación ha utilizado una muestra longitudinal representativa a nivel nacional, en la que 1.684 personas han participado en tres olas entre 2020 a 2022. El proyecto, en el que se han contabilizado 3.600 observaciones persona-año, continuará hasta analizar los datos de la cuarta ola, recogida en 2023.

El malestar aumenta el uso, y el uso, el malestar

El estudio ha sido publicado en Journal of Social and Personal Relationships, bajo el título Social media and mental health: The role of interpersonal relationships and social media use motivations, in a nationally representative, longitudinal sample of Spanish emerging adults. A través de él, los investigadores buscaban comprender mejor la relación entre el uso del móvil y la salud mental: “Históricamente nos hemos fijado en cuánto tiempo pasan ahí los jóvenes, pero la relación es mucho más compleja y hay que tener en cuenta para qué se usa. Hay una bidireccionalidad de los efectos: el malestar aumenta el uso y el uso, el malestar”.

Así, los encuestados fueron preguntados no solo por el tiempo que dedicaban cada día a utilizar sus redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, TikTok), sino también con qué objetivo (comunicarse con otras personas, conocer qué están haciendo o evasión de sus preocupaciones). Además, se aplicó una medida estandarizada para advertir síntomas (no un diagnóstico clínico) de depresión y ansiedad. Los jóvenes también puntuaron el nivel de satisfacción sobre sus relaciones familiares y de amistad; e indicaron su estado ocupacional.

La investigadora explica que continúan estudiando este campo para “avanzar en esta línea longitudinal y ver cómo se puede medir mejor la complejidad del uso del móvil, teniendo en cuenta el tiempo de uso, las motivaciones y otro tipo de relaciones. Estamos trabajando en esos análisis más completos e integrales”. Sus resultados pueden “ayudar a tomar mejores medidas, tanto educativas como de uso personal, y contar con más herramientas. Solo si tienes la fotografía completa, puedes hacerlo”.