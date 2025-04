Mejor expediente académico de la UNED Pamplona: "Disfruto estudiando"

La alumna Dorleta García Melero ha logrado el premio al mejor expediente académico UNED Pamplona 2023-2024 al obtener una nota de 8,4 en el Grado de Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura. En COPE Navarra ha repasado su trayectoria e incluso ha recomendado a otras personas que se lo estén planteando que la Universidad a Distancia es una gran opción: "Es una gran experiencia".

De 36 años, y natural de Umieta, aunque vive en Hernani, García Melero es también Graduada en Derecho por la UPV y actualmente trabaja como gestora de proyectos europeos en la empresa Vicomtech.

En 2014 comenzó su andadura en el Centro de UNED Pamplona: “Decidí empezar a estudiar en la UNED para mejorar mi futuro y la situación laboral en la que me encontraba en aquel momento. Luego, por suerte, las cosas cambiaron y he podido realizar la carrera con calma, estudiando lo que me gustaba y disfrutando mucho del proceso. He tenido el privilegio de hacerlo cuando he querido y al ritmo que he querido. La UNED me ha acompañado en prácticamente todas las etapas de mi vida adulta”.

García Melero señala que, aunque no ha sido sencillo, no ha supuesto un gran sacrificio. “Para mí, estudiar es algo con lo que disfruto y a lo que me gusta dedicarle tiempo. Además, en la UNED he conocido a gente maravillosa, porque, aunque es una universidad a distancia, en realidad la gente está muy cerca”, añade.

En cuanto al premio, asegura que no prensaba conseguirlo: “Ha sido una gran sorpresa y alegría. El último año lo dediqué con mucho cariño a hacer el Trabajo Fin de Grado, con el que obtuve muy buenos resultados. Así que después de hacer el TFG, recibir este premio ha sido el broche de oro a esta experiencia tan bonita. Me ha hecho muchísima ilusión”.

"PUDE PLANIFICARME"

Dentro de sus años como estudiante en la UNED, García Melero quiere también resaltar la experiencia que vivió al final de la pandemia cuando, tras un accidente, tuvo que pedir adaptaciones de exámenes: “Este ha sido otro lado de mi experiencia de la UNED. No podía escribir exámenes de desarrollo a mano y solicité adaptaciones. En UNIDIS me explicaron todo de maravilla, preocupándose siempre de si había ido bien y en el Centro estaba siempre todo preparado. Fue muy sencillo y una experiencia muy positiva”.

García Melero afirma que estudiar en la UNED ha sido para ella una experiencia muy gratificante. “Por eso, me gustaría animar a todas las personas que estén pensando en emprender este camino de estudiar en la UNED. Ser una universidad con tantos años de experiencia significa que hay una estructura muy sólida detrás. Y su metodología me ha permitido planificarme y poder compaginar mi carrera profesional con la vida personal y haber sacado buenas notas”, concluye.