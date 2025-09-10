Localizado y detenido el preso fugado del Hospital Universitario de Navarra en el domicilio de un familiar: "Ya ha reingresado en prisión"

El preso fugado del hospital fue detenido en menos de tres horas tras escaparse por Policía Nacional. Por lo tanto, reingresa en prisión el recluso que se fugó del Hospital, tras su detención dos horas después del incidente.

MÁS SOBRE LA FUGA Un preso se fuga del hospital de Pamplona descolgándose desde la ventana con una sábana y es detenido horas después

Un interno de la cárcel de Pamplona lograba fugarse del Hospital Universitario de Navarra (HUN), donde se encontraba ingresado bajo custodia policial, y ha sido detenido dos horas más tarde en Zizur Mayor, según han informado fuentes policiales.

El recluso, de 58 años y nacionalidad española, con numerosos antecedentes, se encuentra en prisión por quebrantamiento de condena y había sido trasladado desde el centro penitenciario para recibir asistencia médica. Por ello, permanecía ingresado en una habitación de la tercera planta del Hospital Virgen del Camino, vigilado por agentes de la Policía Nacional, encargados de esta función.

De acuerdo con el protocolo, los funcionarios policiales permanecen habitualmente en el pasillo para preservar la intimidad del paciente y solo acceden a la habitación a petición del personal sanitario. Aprovechando esa circunstancia, el preso se ha descolgado este martes por una ventana utilizando unas sábanas y ha conseguido escapar.

Las enfermeras y los agentes se han dado cuenta de su huida al entrar a darle la comida. Tras su fuga, se ha desplegado un amplio dispositivo en el entorno del HUN con patrullas de distintos cuerpos policiales. Finalmente, dos horas después de su huida, el hombre ha sido localizado y arrestado en el domicilio de sus padres, en el término municipal de Zizur Mayor.