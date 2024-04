Ibarrola (UPN) dice que Sánchez ha protagonizado una "tomadura de pelo"

La nueva presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha calificado de "tomadura de pelo" y "paripé" la actuación del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, después de que éste haya anunciado que continúa al frente del Ejecutivo.

Ibarrola ha afirmado que Sánchez ha protagonizado "una tomadura de pelo a la sociedad española" y un "paripé cuyo final ya estaba escrito, cuyo final él conocía perfectamente antes de su famosa carta a la ciudadanía" en la que Sánchez anunció que cancelaba su agenda política para decidir si continuaba o no al frente del Ejecutivo.

Cristina Ibarrola, presidenta de UPN Ha sido elegida con el 81% de los apoyos en el 13º Congreso que el partido regionalista Pamplona 29 abr 2024 - 08:58

"Hemos vivido un auténtico teatro, intentando salir víctima y reforzado con un puro marketing de su imagen personal, sin pensar en absoluto en el interés de España y en el interés de los españoles", ha criticado Ibarrola, que ha añadido que ha sido "una auténtica irresponsabilidad" por parte de Sánchez. "Si lo que quería era reflexionar, lo que tenía que haber hecho es reflexionar previamente y comunicar una decisión si la tenía, y no al revés", ha subrayado, tras criticar que "nos ha tenido en vilo a todo un país durante 5 días dejando sus funciones".

A juicio de la regionalista, que Sánchez "hable de que no era un cálculo político cuando todo él es cálculo político, es estrategia y premeditación basada solamente en su interés personal, cuando menos, choca". "Ha dejado sus funciones durante 5 días para darse un nuevo baño de populismo, venderse además como una víctima y tratar de salir reforzado en su imagen personal, y creemos que eso es peligroso", ha dicho.

Ha añadido Ibarrola que el PSOE "ha creado estos días una campaña de marketing basada en la mentira", una campaña "bien definida y cuando menos choca mucho que se utilice desde el presidente del Gobierno su poder para buscar su propio beneficio y el de su partido, y lo hace a costa de todos los españoles".

"Dije ayer en el Congreso de UPN que queremos dignificar la política, y la realidad es que hoy estoy convencida de que partimos de un escalón más bajo después de este nuevo capítulo del presidente del Gobierno. Ha destrozado y ha polarizado más la política en este país, ha levantado un muro frente a quienes no piensan como él, ha manoseado la política, ha hecho mucho daño, esperamos que no sea irreparable, y la realidad es que no puede contribuir a la regeneración de la política quien más ha contribuido a desprestigiarla", ha subrayado.

A juicio de Ibarrola, Sánchez "está provocando una desafección política mayor en los ciudadanos", y si "pretende erigirse como adalid de la regeneración política, creo que solamente demuestra el cinismo infinito de Pedro Sánchez".

"Para UPN, dignificar la política es muy importante y a eso nos vamos a dedicar de forma intensa cada día, pero se dignifica la política desde la verdad, no desde la mentira. Se dignifica la política haciendo políticas moderadas, no acercándose a los más radicales solamente por interés personal depende de qué le interese, cómo, cuándo y con quién. Se dignifica la política haciendo política útil de verdad, y poniendo en primer lugar la prioridad de lo que necesitan los ciudadanos y no lo que necesita uno mismo, como nos viene demostrando Pedro Sánchez", ha añadido.

Ha apuntado Ibarrola que "desde UPN defendemos a ultranza la libertad judicial y la libertad de prensa que tanto se ha puesto en el predicho estos días". "La buena noticia hoy para UPN y para una gran mayoría de los ciudadanos es que Pedro Sánchez hubiera dicho que se marchaba. Eso es lo que hubiéramos aplaudido, porque Pedro Sánchez ha representado lo peor de la política. He dicho otras veces que ha sido el peor presidente del gobierno para este país, ha hecho daño a España, está haciendo daño a Navarra, ha hecho daño a Pamplona", ha comentado.

Reivindicación

Por ello, ha reivindicado que "basta ya de mentiras y de engaños, basta ya de levantar muros, basta ya de sectarismo, basta ya de pensar solo en el interés personal de utilizar a este país como si fuera su cortijo, basta ya de cuestionar la independencia de la justicia, basta ya de cuestionar la labor de los medios de comunicación cuando no dicen lo que es de su agrado, basta ya de coartar la libertad de quien no piensa como él y basta ya de dañar la imagen de la democracia y la imagen de España".

"Porque esto es lo que ha hecho Pedro Sánchez en un nuevo capítulo, al que ya nos viene teniendo acostumbrados, y en el que durante estos cinco días solamente hemos vivido un auténtico teatro, intentando salir víctima y reforzado con un puro marketing de su imagen personal, sin pensar en absoluto en el interés de España y en el interés de los españoles", ha criticado.