Fiestas patronales de Navarra: "Las fiestas, son momentos para unir al pueblo, no para separarlo"

Alberto Magán-Ciérvide, musicólogo, repasa en un nuevo programa de folclore navarro las fiestas patronales de Navarra. Ya con el curso acabado y en medio de este tiempo estival en el que muchos estamos disfrutando de las vacaciones. Pero la vida no para, el reloj sigue marcando y el calendario sigue corriendo pasando las páginas. Esto último, los jóvenes, a veces quieren que vaya más deprisa, por eso de comerse el mundo y porque lleguen momentos del año que esperan con ansia, como las fiestas. Y por el contrario, aquellos que ya tienen acumulación de juventud, disfrutan de la vida con otra calma y sabiduría y quieren que este mismo calendario, vaya más despacio.

Estamos sumidos en el mes de agosto. Ya las cosechas están terminadas y creo que la mayoría de los labradores de Navarra están muy contentos con lo recogido. Aunque en la zona de Sangüesa, podría haber ido un poquico mejor, en general y sobretodo en la Valdorba hablan de la cosecha del siglo, así que enhorabuena, a los cuidadores de la panera, como los llaman en la canción del sembrador, de la Zarzuela “La Rosa del Azafrán”.

Me encanta esta jota del maestro turrillas y qué verdad eso que dice que vienen cantando los labradores porque vienen contentos. Y al menos a mí me pasa, que cuando estoy contento, me sale canturrear sin parar. Y eso es lo pasa estos días en mucho pueblos de nuestra comunidad foral, ya que estamos en agosto, el mes de las fiestas patronales por excelencia. Y si de algo podemos presumir es de tener unas fiestas cargadicas de folclore, por lo que vamos a hacer un pequeño repaso por algunas de ellas. Y Además, no nos olvidemos que el próximo 22 de agosto, se celebrará el día mundial del folclore.





Como hemos visto a lo largo de todo este año en los programas de folclore, nuestra tierra es una mina en cuanto a fiestas y tradiciones. Podríamos estar nombrando días y días pero vamos a hacer hincapié en algunas de ellas.

No tenemos que olvidar, que las fiestas son patronales, que quiere decir que se celebran en honor a un santo patrón como Santiago en Puente la Reina o Elizondo, San Roque en Monteagudo o Cabanillas, San Miguel en Larraga o Noain, San Bartolomé en Barasoain o MArcilla, San Blas en Milagro y así un largo etcétera. También se celebran fiestas en honor de una santa patrona como Santa Ana en Tudela o Mélida, o fiestas por devoción a reliquias de santos como en Cáseda y San Adrián o en honor de la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones, aunque en Navarra ganan por goleada las fiestas en honor a la Asunción de María en torno al 15 de agosto. (El resto les toca esperar al 8 de septiembre).

Muchas localidades por motivos de climatología y sobretodo en pueblos más pequeños para aprovechar que en verano hay más vecinos, han cambiado la fecha de sus fiestas adaptándolas a la vida moderna, pero sin perder la esencia y celebrando ante todo a los patrones como Dios manda.

Y cómo manda Dios, pues poniéndolos en el centro de la fiesta, que para algo son en su honor.

No podemos olvidar nuestros orígenes ni perder nuestra identidad. Si algo se pierde, que sea porque se deja de hacerlo de forma natural como evolución de la vida y la sociedad, pero las cosas no se pueden eliminar por capricho de algunos ni modificar la historia a voluntad de alguien.

Y a qué me refiero con esto, pues a que en muchos sitios, pretenden cambiar el origen y sentido de nuestras fiestas, quitando la palabra patronales de los carteles, quitando las celebraciones religiosas de los programas y quitando pendones con las imágenes de los santos de los balcones de algunos ayuntamientos y cuando la política toca algo tan sagrado como el sentimiento, se llama a la confrontación y las fiestas, son momentos para unir al pueblo, no para separarlo. Hay que respetar todas las realidades y los gobernantes, representan a todos, no solo a quienes les convienen o les gusta a ellos, por lo que las fiestas tienen que ser completas, respetuosas y diversas, sin quitarle nada a nadie y dentro de esa diversidad, ya que cada cual coja lo que más le guste del programa, pero no haciendo unas fiestas solo a medida del algunos y borrando del mapa el origen y el centro de la fiesta. Y después de este arrebato reivindicativo, ya me perdonarás Alberto, seguimos recorriendo navarra en fiestas.

Ya pasó San Fermín, Santa Ana y ayer acabaron las fiestas de Estella en honor a la Virgen del Puy y de San Andrés. Tuve la suerte de poder disfrutar en familia el domingo del día gran de de estas fiestas. Celebraron una Eucaristía preciosa en la iglesia de San Pedro de la Rua que por cierto, estaba hasta los topes y en la que me emocioné escuchando cantar a pleno pulmón a todos los presentes la marcha de San Andrés. Seguido salió la procesión por el casco viejo y la verdad que me sorprendió todo el protocolo que se respeta. Un cortejo numerosísimo pero organizado a la perfección. Abrían los gigantes tan elegantes, la pareja de reyes cristianos, los reyes moros y la pareja de dantzaris a quienes se les bautizó con el nombre de los patrones, Puy y Andrés y que recuerdan y hacen homenaje al baile de la era, tan arraigado en Estella.

Seguían las cruces de las tres parroquias de Estella, San Pedro, San Miguel y San Juan. Varios grupos de dantzaris, nutridos de mucha juventud y niños, lo cual me alegró porque vi relevo. Varias parejas de gaiteros y tamborileros, rondallas, amigos del camino de Santiago, donantes de Sangre, los pasos con la Virgen del Puy y la reliquia de San Andres, y acompañando a las autoridades eclesiásticas y a la corporación municipal, la banda de música de Estella que cuando tocaba en esas calles tan estrechas, te hacía contener la respiración y la emoción.

Y quizá de lo más tradicional de Estella y lo más curioso además de la bajadica del Puy, las pañueladas y la bajada del “Che”, es que a pesar de comenzar las fiestas oficialmente con el chupinazo desde el Ayuntamiento, en los corazones de los estellicas no empiezan hasta que esa misma tarde a las 16.30h salen los gigantes y es a partir de ahí cuando ya vemos a los vecinos vestidos de blanco y anudarse el pañuelico al cuello. Por eso, el primer día de las fiestas de Estella se llama viernes de Gigantes.

Y a los sones de la Marcha de San Andrés seguimos con nuestro calendario, pues este fin de semana se han celebrado también los medievales en Olite con un gran programa en le que destaco un concierto de música antigua en la iglesia de Santa María. Se pudo aprovechar y disfrutar de esta ciudad tan bonita y sobretodo estos días que calles y plazas se engalanan y los vecinos se visten de medieval para la ocasión.

También el Sábado se celebró San Lorenzo. Y además de poder ver en el firmamento las lágrimas de San Lorenzo, esa lluvia de estrellas y perseidas que nos recuerda que tenemos que tener siempre altura de miras en la vida, en Pamplona se pudo también ver a los danzantes de San Lorenzo que salieron a bailar en la calle que lleva el nombre del santo y también en la parroquia de San Lorenzo, donde tras misa solemne cantada por su coro volvieron a bailar los danzantes y se repartió el pan bendito a todos los asistentes. También se pudo venerar las reliquias de este Santo aragonés que nació en Huesca y que como todos sabemos, sufrió martirio al ser asado en una parrilla.

Decíamos que un punto fuerte en nuestras fiestas es el folclore y la música. Da gusto escuchar a las corales y a los coros que cantan en las misas de los patrones. En Navarra hay gran tradición coral y deseo y espero que no se pierda esa costumbre y se cuiden los repertorios combinando siempre lo popular para que todos podamos participar en la misas, con la polifonía, que da esa solemnidad que estos días merecen. En muchos sitios se cantan las misas de Perosi, de Refice, de San Pio X, de Angelis, las salves de Eslava o Mariano García y cantos propios de la tierra. No perdamos el gusto por favor, y aunque nos gusten mucho las jotas, a cada momento, hay que darle su color.

Que nunca dejemos de cantar jotas y disfrutar de esas rondas que se organizan en todas las fiestas acompañadas por las rondallas

Y hablando de jotas, este pasado sábado en Tafalla, que es la capital de la jota navarra, se celebraró en el centro cultural, el certamen de la jota navarra “Campeón de campeones”. Memorial Juanito Navarro y Hermanas Flamarique. En él, participan solo los ganadores de otros concursos que se han celebrado durante el año en otras localidades navarras y que en Tafalla se disputan la final y el título de campeón de campeones. Sin duda pudios escuchar joteros y joteras con un nivel maravilloso, de sus voces y de nuestras jotas más queridas.

Y es que mira que la jota es alegre y sin duda el canto de un pueblo, como hablamos en el último programa. Que nunca dejemos de cantar jotas y disfrutar de esas rondas que se organizan en todas las fiestas acompañadas por las rondallas. Y no olvidemos, que aunque podamos escuchar jotas a joteros que tienen un don para cantarlas y nos emocionan con ellas cantándolas perfectas además, no es algo reservado para “divinos” sino que las jotas son cantos populares, que todos podemos y debemos cantarlas, pues es un canto de sentimiento y la expresión de un pueblo y… como bien dicen que dijo el juglar, pueblo que canta, no muere. Así que a templar las cuerdas y como si fuésemos guitarras, todos a cantar al estilo de Navarra.

El próximo día 14, se encenderán la mecha de los cohetes que darán inicio a muchas fiestas, pero a mí siempre me gusta recordar que cuando algo gusta y une, enseguida se hace tradición como ha pasado con éste acto breve pero entrañable que une a vecinos y visitantes en la plaza del pueblo para lanzar los vivas a sus patrones y a la localidad para con esa emoción lanzar el chupinazo dando inicio a las fiestas. Pero este acto es muy joven históricamente hablando.

Al igual que con las fiestas de San Fermín, las fiestas dedicadas a la Virgen de la Asunción, comenzaban hasta los años 50 con la marcha de los ayuntamientos en corporación a la celebración de las vísperas y canto de la salve en la parroquia. Éste es el origen del desfile de las corporaciones en cuerpo de ciudad. Su salida a los actos religiosos, a los que acudían con sus mejores galas y rodeados del boato folclórico de cada lugar con gigantes, dantzaris, tixistularis, gaiteros, clarineros, timbaleros, maceros, libreas, guardia de gala, banda de música y por supuesto la bandera de la ciudad. Hay que destacar que en el año 2023 el cuerpo de ciudad del ayuntamiento de Pamplona fue declarado Bien de interés cultural como bien inmaterial. Y es que es todo un tesoro y un auténtico espectáculo elegante el que se disfruta en la calle al verlo pasar.

Quiero hacer una reflexión sobre esto. Si no se acude a los actos religiosos, no tiene sentido esta marcha, cuyo origen es ese, por eso no entiendo a aquellos ediles que desfilan en la corporación y en la puerta de la iglesia se dan la vuelta. ¿Para qué van? Es como si yo voy a un partido de fútbol pero en la puerta me doy la vuelta porque no me gusta el fútbol o si voy a un concierto y de la puerta del auditorio me vuelvo. Para eso, no salimos de casa, porque cuando salimos de casa, es para algo y para dar un paseo, seguro que hay otro momento y si se quiere realizar un desfile de la corporación con otro objetivo o a otros lugares, hay otros momentos, creo yo. Además que un edil representa a toda la ciudadanía, no solo a quienes hacen lo que a uno le gusta y hay que respetar eso y saber estar a la altura. Aunque a veces vemos que la coherencia no sé dónde la tienen algunos, pues he visto últimamente concejales que en su pueblo no van a actos religiosos, pero van en otros pueblos cuando les invitan los ayuntamientos vecinos. En fin… ¿Qué veremos? Pues como decía mi amigo Olagüe, hasta mujeres casadas con sastres.

Como venimos hablando, Navarra está en fiestas, Navarra canta, Navarra baila y Navarra se viste de blanco y rojo para celebrar. Qué importante es vivir las fiestas y no ser aguafiestas. Me encanta ver los pueblos engalanados con cadenetas, banderines, sábanas blancas con un pañuelico rojo en medio y pendones en los balcones para las procesiones, pañuelicos y ramos de albahaca en las barandillas, escaparates adornados y demás y es que al igual que nosotros nos ponemos nuestras mejores galas los días grandes, los pueblos y ciudades también hay que adornarlos, que no nos cuesta nada y nunca mejor dicho, le da al lugar el color que el momento merece.

Sobre todo en estas fiestas que son los días grandes de nuestras localidades. En mi pueblo, Tafalla, celebramos al patrón San Sebastián el 16 de agosto y como dice su Aurora, con amor. Y es tanto el amor, que a pesar de que es patrón único y a perpetuidad, le hace un hueco en sus fiestas a la Virgen, que por celebrarse su Asunción el día anterior, desde 1951, las fiestas comienzan un día antes para celebrarla también, con el sentimiento de mirar al cielo al igual que María, sabiendo que allí tenemos lo más grande, la gloria. Y ojalá celebremos las fiestas mirándonos en ese espejo, que en carroza de nubes, asciende para ser coronada por el mismo Dios. También el 15 de agosto por la tarde, en la Catedral de Pamplona, durante el canto del rosario de los esclavos, será llevada en procesión por el claustro, la imagen de Santa María la Real, ante la cual, eran coronados los reyes navarros y que es un momento único que recomiendo, al igual que las procesiones que esa mañana se celebrarán en muchísimos pueblos como Los Arcos, Berbinzana, Lerín y muchos otros.

En fin Alberto, que me vengo arriba porque cierro los ojos y ya veo y oigo todas esas cosas que me gustan de las fiestas y es que están a la vuelta de la esquina, porque en cuanto se ven a los gigantes preparados por los cristales del ayuntamiento y los maderos de los encierros puestos, esto, ya está aquí. Yo animo a todos a que participen de cuanto se programa y celebra en sus fiestas. Procesiones, rondas, verbenas, bailes regionales, de todo, que son días de celebrar y de compartir en unión respeto y paz. Y sobre todo de colaborar en cuanto podamos a que no se pierda nuestro folclore tan presente en nuestras fiestas y desde aquí agradecer y un aplauso para todas aquellas personas que desinteresadamente, pertenecen y forman parte de los grupos que hacen posible poner “en danza” todo nuestro folclore en estos días tan señeros.

¡Felices fiestas a todos!