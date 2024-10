Equiza (ATA) lamenta la mala fama los autónomos: “Se habla del emprendedor como un maligno”

Esta semana entramos en una semana clave para los presupuestos en Navarra. El Gobierno prevé aprobar el Proyecto de Presupuestos para el año que viene este miércoles y después remitirlo al parlamento para que comience su debate parlamentario. Unos presupuestos que contarán con el previsible apoyo, por sexto año consecutivo, de EH Bildu.

Una de las medidas novedosas es la ampliación de la partida presupuestaria para la ayuda al emprendimiento de autónomos. Para el inicio de actividad. Que pasa de un millón de euros a los 2,9. es decir, que casi se triplica esta partida en un año. Sin embargo, ATA, la asociación de trabajadores autónomos de Navarra no se muestra satisfecho con la medida. Y es que, como explica Juan Carlos Equiza, estos 2,9 millones están por debajo de los 3 y medio que había en 2023. “Sí que nos alegramos de que de 1 haya pasado a 2,9, aunque no llegue ni tan siquiera a 3,5 millones que estaba en el 2023. Pero urgimos al Gobierno a que sumen medidas que refuercen al principal tejido empresarial navarro”. Y es que Juan Carlos Equiza asegura que más del 15% del tejido productivo navarro son autónomos.

Ante el continuo descenso de autónomos en Navarra desde 2019, desde ATA se solicitan un tipo de medidas más ambiciosas. Que vayan más allá de estos 2,9 millones de euros. Se está envejeciendo el tejido empresarial, los jóvenes y las mujeres no se animan a emprender.

Una de las medidas, podría ser la cuota cero. Que es que el Gobierno de Navarra se haga cargo de la cuota reducida de 80 euros durante el primer año. Que el autónomo que decida emprender, no tenga que pagar esa cuota durante el primer año. Una medida que está funcionando en el resto del páis. “Incluso eso no lo han aprobado. No estamos pidiendo grandes cantidades y además estamos pidiendo algo que está funcionando. España cerró el 2023 con 15.000 nuevos autónomos netos. De los cuales, el 80% se encontraban en territorios que implementaron la medida de la cuota cero”.

Juan Carlos Equiza asegura que la alta presión fiscal es un desincentivo para el trabajador autónomo. Sin embargo, también indica que hay otras causas que están sirviendo de freno para que especialmente los jóvenes y las mujeres empredan. Influyen factores como “una elevada presión fiscal, los altos costes de suministros o la falta de ayudas”, pero Equiza apunta a otrs causa. “Hablaría de una percepción social que desalienta el emprendimiento. A veces se está hablando del emprendedor como un maligno que se aprovecha de sus trabajadores y eso aleja especialmente a los jóvenes y mujeres de esta vía laboral”.

Por todo ello, Juan Carlos Equiza vuelve a reclamar 8,7 millones de euros en los presupuestos de Navarra para poder implementar ayudas para el trabajdor autónomo. Estos cerca de 9 millones de euros supondrían el 0,14% del presupuesto de Navarra, que iría destinado a este colectivo que supone más del 15% del tejido productivo de Navarra.