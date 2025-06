Envían camiones con camas para los hospitales por la guerra de Ucrania: "Ahora es muchísimo peor que en 2022"

La realidad que está viviendo Ucrania con la guerra sigue siendo muy dura. Sus necesidades básicas siguen siendo urgentes. En COPE hemos hablado con personas voluntarias que están realizando envíos al país, cuestiones como pañales, latas de conservas o camas para los hospitales.

Los próximos 12 y 16 de junio están previstos nuevos envíos con camiones. El lunes se espera que salga una expedición con 7 camiones, en su interior transportarán alrededor de 70 camas en cada vehículo. Desde que se inicio la guerra, han logrado ya dotar de camas a tres hospitales del país, además de surtir de alimentos y cosas de higiene.

Envían el 16 de junio 490Camas para hospitales

Han hablado en los micrófonos de COPE Benjamín Rekarte, presidente de Europa con Ucrania, la vicepresidenta de la organización, la ucraniana afincada en España desde hace 20 años, Nadiya Sohor, y Jesús Arroyo, director de Unesco Deporte en Aragón.

Durante la entrevista han explicado cómo están pudiendo ayudar, cómo están organizados y, también, cómo está Ucrania a mediados de 2025. Su análisis es muy duro: "Ahora es muchísimo peor que en 2022". Afirman que la situación que se está viviendo ahora es incluso peor que en el inicio de la guerra.

La intención es mandar en julio ayuda humanitaria con comida y utensilios de higiene. Sin embargo, el gran trabajo que están realizando es con las camas de hospital. Nadiya explica su trabajo: "Buscar en Ucrania hospitales que reciban camas, buscar transporte y quien pague el transporte. Porque por desgracia, se acabó transporte voluntario. Todo pagamos como un transporte de negocios. A estas alturas ya tenemos todo tan organizado que trabajamos como reloj".

Benjamín y Nadiya en COPE Navarra

Nadiya explica que "ayudar a otra gente es una labor muy costosa. Te come tiempo, la vida, dinero, te come todo. Y muchas veces yo pensaba, ya voy a dejar que yo no tengo obligación a ayudar, que no soy la única ucraniana en España, pero tengo tanta gente atrás que me ayuda y ayuda a Ucrania... Soy el fuego de Ucrania, aquí hablo con todos, pido a todos. Las cosas se hacen bien y justificamos cada envío. Tengo un círculo enorme de gente y no solo de Navarra, de Pamplona, de toda España que ayudan. Y de verdad, eso te da mucho ánimo para seguir adelante".

Benjamín Rekarte explica lo siguiente sobre Europa con Ucrania: "Europa con Ucrania surge por petición de los ucranianos que conocemos, especialmente de Nadiya, que bueno, la conocí cuando empezó el conflicto. Los pilares de la ayuda a Ucrania en Navarra son ayuda de contenedores, en Echavacoiz, que no nos cansaremos de agradecerles millones de veces la labor que hacen, porque es una labor que si no tuviéramos esos almacenes y al personal humano que hay ahí y dispuesto para cuando haga falta para cargar los camiones... Hay que ver cómo los cargan, es un tetris pero con mayúsculas, no hay ni un centímetro cuadrado del camión que no se ajusta a la carga"

Rekarte añade que "no mandamos nada sin saber a dónde llega, nosotros no mandamos a un almacén, nosotros cuando mandamos de aquí algo, ya tiene un destino y ese destino son centros de hospitalarios o centros de orfanatos, incluso con menores con discapacidades"

Cedida Nadiya en una imagen

Jesús, implicado en ayuda humanitaria desde 1993, ha dicho en COPE que "cualquier cosa que venga de Europa con Ucrania está totalmente clara y diáfana, la transparencia es total y por supuesto de lo hecho, nos olvidamos en cuanto a los éxitos, porque esto no es un éxito, sino seguir pidiendo como hace Nadiya y seguir trabajando todos en un lado y en otro".

"Es una desgracia, es una tristeza que cuando yo veo esta gente bien vestida, bien vestida, porque tenían todo, con un paquete de galletas y en la otra mano lata de atún... Dándonos las gracias llorando, yo también lloro. Pero lloro no de tristeza, lloro de orgullo de la ayuda que estamos mandando desde Navarra" dice Nadiya.

La última petición de Nadiya: "Yo quiero pedir a gente de España y de todo el mundo entero que imaginen una cosa, que de hoy para mañana usted se queda sin nada, en la calle, con niños... Cuando imagináis esto ya verás como vienen ganas de ayudar a otra persona en la misma situación".