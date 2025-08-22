DGT: esta es la multa a la que te enfrentas si la Guardia Civil te pilla conduciendo descalzo, en chanclas o sin camiseta

Días de calor, de vacaciones, de playa y de chancletas. Voy o vengo a la playa y aparece la pregunta, ¿puedo ir en el coche con las chancletas? En COPE Navarra hemos lanzado la pregunta a la sección de Tráfico de Guardia Civil de Navarra. Iván, Sargento Primero, ha querido responder a la pregunta, y nos ha dejado alguna recomendación y nos ha explicado algunas de las multas más habituales.

Iván le da mucha importancia a los trayectos cortos, ya que en ocasiones nos podemos confiar y perder esa concentración. Además, de cara a los viajes en verano, apunta a que “una buena planificación del viaje, paradas, depósito lleno, atención a retenciones, una revisión del coche previa, neumático, aceite, hacer paradas cada dos horas, evitar distracciones” pueden ayudarnos a llegar a destino sin incidencias.

EFE Un agente de la Guardia Civil dirige el tráfico durante el incendio que se ha declarado este martes en Dozón

“Muchas veces, la confianza de la gente hace que esa tensión que es un factor que puede ser positiva, se vuelva en nuestra contra en la conducción" ha indicado el Sargento. Ha explicado también que las principales infracciones son, en primera instancia, el “alcohol y drogas durante las múltiples fiestas patronales, además del tema de velocidad porque la gente desea llegar antes, y luego el cinturón y los sistemas de retención infantil”.

¿PUEDO IR EN COCHE CON LAS CHANCLETAS?

Con la llegada del verano, muchos aprovechan cualquier oportunidad para escaparse a la playa. El calor, la brisa marina y la sensación de libertad invitan a vestir ropa ligera y cómoda. Sin embargo, cuando toca volver al coche después de un día de arena y sol, surge una pregunta recurrente: ¿es legal conducir con chancletas, con tacones o incluso sin camiseta? La duda es habitual, sobre todo en zonas costeras donde este tipo de vestimenta es la norma fuera del vehículo.

Ante la habitual pregunta de si se puede conducir en chancletas, la Guardia Civil advierte: “Aquí tiene que imperar nada más que la lógica, el sentido común, es decir, la cuestión es que el calzado sea adaptado, un calzado, una chancla, que se adapta perfectamente al pie sin ningún tipo de problema" se puede llevar.

¿Chanclas o tacones? Iván responde: “Lo mejor es utilizar un calzado apto para conducir y en el caso de que estoy en la playa, me cambio el calzado a uno que sea más apropiado” para así conducir sin riesgos. “Y lo de ir sin camiseta pasa lo mismo que con el calzado. Por poner un ejemplo, te digo totalmente lo contrario. ¿Puedo ir en invierno con un chaquetón abultado? Pues claro, pero si eso no me va a impedir una maniobrabilidad como conductor. Si al final va a tener una incidencia en la seguridad vial, por ejemplo el que me roce el cinturón y pegue un volantazo” no es recomendable hacerlo.

Sobre las dos ruedas, Iván aconseja, en este singular caso, ser egoísta cuando vamos en moto: “Hoy en día tenemos un montón de, vamos a decir, de ropa de motorista, calzado de motorista, adaptada a altas temperaturas, pues que uno sea egoísta, mire por sí mismo y por su propia seguridad y sea precavido tanto en los desplazamientos largos que ahí se sobreentiende, pero también esos cortos que hablábamos, que muchas veces la confianza y las consecuencias que puede llevar una caída, pueden ser bastante graves, aunque sea a una velocidad reducida”.

¿TE GUSTA CONDUCIR?

Un conocido y mítico anuncio de vehículos mostraba a una persona conduciendo, con la ventanilla bajada y jugando con el aire con la mano como si surcara las olas. Hemos querido saber el consejo sobre ir con la mano fuera del vehículo: "En primer término las dos manos tienen que ir al volante. Salvo, como es lógico para cambiar de marchas, para cualquier indicación, etcétera sí puedes sacar una. No es para nada recomendable sacar la mano fuera de la ventanilla por lo que hablamos, en caso de cualquier incidencia en la circulación o del resto de usuarios. Llevar una extremidad fuera puede ser peligroso".

Alamy Stock Photo Dos personas sacan sus brazos por fuera de las ventanillas del coche

EL PELIGRO DE LA VENTANILLA POR LA MITAD

Con la ventanilla como protagonista tenemos una recomendación, que igual es un poco desconocida para gran parte de los usuarios, pero que es importante. Iván, ha contado en COPE que "la ventanilla tiene que ir arriba o abajo, ya que a cualquier altura media, en el caso de una colisión, cualquier volantazo, pues al estar a la altura media de la cabeza, pues claro, el contacto va a ser contra el borde de la ventanilla, no va a ser contra el cristal".

Alamy Stock Photo Un hombre sacando el pulgar por la ventanilla delantera de su coche

Un riesgo poco conocido por la población y que circula sin saberlo por las carreteras. La ventanilla a medio bajar puede ser un peligro con consecuencias graves.