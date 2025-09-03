Detenido el conductor implicado en el accidente frontal en la N-121-A en Bera por dar positivo en alcohol

Efectivos de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra procedieron a la investigación de un varón de 48 años, vecino de Bera (Navarra), como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Ha sido detenido por su implicación en un accidente ocurrido en la carretera N-121-A, punto kilométrico 67,100. Sobre las 06:20 horas se produjo una colisión frontal con invasión de carril entre dos turismos en la citada vía, en el término municipal de Bera.

Como consecuencia del siniestro, resultó herido leve un varón de 35 años, vecino de Saint Jean de Luz (Francia), que fue trasladado al Hospital de Irún. El otro conductor implicado, el varón de 48 años investigado, fue trasladado a un centro hospitalario en San Sebastián.

Ambos vehículos sufrieron graves daños materiales. Para la excarcelación de uno de los ocupantes fue necesaria la intervención de bomberos, mientras que efectivos de la Policía Foral apoyaron en la regulación del tráfico. Durante la asistencia en el lugar y la instrucción de las diligencias, se realizó la prueba de alcoholemia al conductor investigado, que arrojó resultado positivo.

Por este motivo, fue detenido y trasladado bajo custodia policial al Hospital de Irún, permaneciendo ingresado bajo vigilancia. Posteriormente, en la tarde de la jornada de ayer, fue trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil en Pamplona para la continuación de la instrucción de las diligencias. Las diligencias y el detenido serán puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Pamplona.

Guardia Civil atiende un accidente de circulación entre dos turismos en Valtierra

El accidente de circulación se produjo en la carretera N-113, punto kilométrico 72,57, a la altura del cruce de Los Abetos, término municipal de Valtierra (Navarra). El siniestro consistió en una colisión fronto-lateral entre dos turismos y como consecuencia del accidente, resultó herida grave una menor de 16 años, mientras que otros cuatro ocupantes, tres menores y una mujer de 46 años, vecina de Sarriguren, fueron evacuados para observación al Hospital Reina Sofía de Tudela.

Asimismo, una joven de 22 años, vecina de Zaragoza, fue trasladada al mismo centro hospitalario tras sufrir un ataque de ansiedad, si bien no presentaba lesiones visibles. En el lugar intervinieron recursos sanitarios, que evacuaron a los heridos al Hospital Reina Sofía de Tudela, y dos grúas para la retirada de los vehículos. Las pruebas de alcoholemia y drogas practicadas a las conductoras arrojaron resultado negativo. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra instruyó las correspondientes diligencias.