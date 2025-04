El curioso motivo que dio origen al sándwich: "Un conde británico que no quería manchar las cartas"

En COPE Navarra hemos descubierto el origen del sándwich de la mano de Javier Iborra. El periodista de Diario de Navarra ha explicado el motivo por el que se "inventó" el sándwich y el motivo por el que se le puso ese nombre.

¿Quién no se ha comido un sándwich? Los hay de todos los tipos, dulces y salados, tostados y sin tostar, con alimentos sueltos o untados, o una mezcla de varios estilos. Cada persona tiene su favorito, incluso existen franquicias de comida que se dedican exclusivamente a preparar y vender sándwich.

¿Cuál es el origen de preparar las comisas así? Es lo que nos ha contado en la sección de historia Javier Iborra. "Vamos a hablar de comida y vamos a seguir un poquito con el hilo de las curiosidades o de las expresiones que tienen curiosos orígenes. Y en este caso vamos a hablar del origen de la palabra sándwich" anunciaba el periodista en la introducción.

Hay muchos momentos en las que la gente aprovecha para comerse un sándwich: para desayunar en casa, para almorzar en el trabajo, para comer en un viaje, para merendar en fiestas de Mendigorría o para cenar en un pícnic viendo las estrellas.

John Montagu, IV conde de sándwich

El sándwich se ha convertido en una comida habitual en las rutinas de la gente. Tanto es así que tiene hasta su propio día mundial. El próximo lunes, 3 de noviembre de 2025, se celebra el Día Mundial del Sándwich. Se celebra ese día es el aniversario del nacimiento de este John Montagu, IV Conde de Sándwich. ¿Quién era ese John Montagu, IV Conde de Sándwich?

Para hablar del origen del sándwich nos tenemos que trasladar hasta el siglo XIII, dentro de la nobleza británica, y, además, tenemos que hablar de los juegos de cartas. Jugar a mus, a pinchazo o a la brisca y que haya comida genera un problema: manchamos las cartas.

Si te gusta jugar comiendo, además de no manchar, necesitas algo que puedas tener preparado, que no enfríe y que no tengas que pelar o manipular. Este es el problema que tenía el protagonista de la historia. Se trata, tal y como explica Iborra en COPE de "un noble británico del siglo XVIII, que se llama John Montagu". Le pasaba que quería jugar a las cartas, pero no podía comer a la vez. "Yo quiero que a mí la carne me la pongan entre pan y pan, y así yo, oye, con los dedos toco el pan y aquí no me mancho. Se dice que de esa petición, que se volvió recurrente de pedir la carne entre dos rebanadas de pan, surgió el origen de este plato, del sandwich" explica el periodista.

"¿Quién era este John Montagu? Pues era el IV Conde de la localidad británica de Sandwich" afirma Javier Iborra y así explica el origen de la palabra y la comida del sándwich. Una práctica que "corrió como la pólvora" en los clubes privados del racionalismo en los que jugaban y pensaban en exploraciones por el mundo.

La expansión llegó al pasar de la isla a América, ahí se popularizó, entre otras cosas, por no tener que utilizar cubiertos, algo que fue "muy rompedor". "A la hora de extender muchas y convertirlas en populares eran pródigos en Estados Unidos" concluye Iborra en COPE.

UNA PALABRA CON MUCHOS USOS

La palabra sándwich, además de para el "bocadillo" con el pan de molde, se usa para expresiones en la calle. En el Partidazo de COPE la usaron por ejemplo para este choque entre dos futbolistas, que eran el pan, y el colegiado, que era el alimento de dentro.

Ejemplos de sándwiches famosos

El sándwich ha evolucionado desde su creación y hoy en día existen innumerables variedades alrededor del mundo. Algunos de los más populares incluyen:

Croque-monsieur (Francia): Un sándwich caliente de jamón y queso (Emmental o Gruyère) sobre pan brioche, a menudo cubierto con salsa mornay o bechamel

Cuban (Estados Unidos): Originario de Florida, combina jamón, cerdo asado, queso suizo, pepinillos y mostaza en pan cubano tostado

Bánh mì (Vietnam): Una mezcla de influencias francesas y vietnamitas con carne marinada, vegetales encurtidos y hierbas frescas en pan baguette.

Monte Cristo (Estados Unidos/Francia): Jamón y queso entre tostadas francesas fritas, a veces espolvoreado con azúcar glas y acompañado de mermelada.

Sándwich de milanesa (Argentina/Uruguay): Milanesa acompañada de tomate, lechuga y huevo en pan baguette.

Receta popular: Sándwich Cubano

Una receta clásica y deliciosa que puedes preparar en casa es la del sándwich cubano. Aquí están los pasos:Ingredientes:

Pan cubano, Jamón cocido, Cerdo asado, Queso suizo, Pepinillos encurtidos y Mostaza amarilla.

Preparación:

Corta el pan cubano por la mitad longitudinalmente. Unta una capa generosa de mostaza en ambos lados del pan. Coloca una capa de jamón cocido, seguida del cerdo asado desmenuzado. Añade rodajas de pepinillos encurtidos y cubre con queso suizo. Cierra el sándwich y tuéstalo en una plancha o sartén caliente hasta que el queso se derrita y el pan esté dorado.

Este sándwich es perfecto para disfrutar como almuerzo o cena rápida.

El sándwich sigue siendo un símbolo de practicidad y creatividad culinaria, adaptándose a los gustos locales en todo el mundo.

Curiosidades sobre los panes del sándwich

El pan, elemento esencial del sándwich, tiene una historia que se remonta a las civilizaciones más antiguas como Egipto y Mesopotamia, donde se elaboraban panes básicos sin levadura. Con el tiempo, los romanos perfeccionaron técnicas de panificación, introduciendo hornos y molinos avanzados. Este alimento ha evolucionado hasta convertirse en un vehículo versátil para innumerables combinaciones de ingredientes, siendo el pan de molde uno de los más populares debido a su textura suave y facilidad para preparar sándwiches.

Variedades de pan para sándwiches

Existen múltiples tipos de panes que se adaptan a diferentes estilos de sándwich. Por ejemplo, la baguette francesa, con su exterior crujiente y su interior tierno, es ideal para sándwiches gourmet; el pan integral, rico en fibra, es perfecto para opciones saludables; y el focaccia, con su textura esponjosa y sabor intenso gracias a ingredientes como romero o aceitunas, añade un toque mediterráneo. Otros panes populares incluyen el bagel, ideal para desayunos, y la pita, que permite rellenos abundantes gracias a su diseño en forma de bolsillo.

Innovaciones en el pan de molde

El pan de molde ha dejado de ser un simple contenedor para convertirse en protagonista. Hoy en día encontramos variedades enriquecidas con semillas como girasol o amapola, que aportan vitaminas adicionales. También destacan opciones como el pan de centeno alemán o el Paderborner elaborado con masa madre, que ofrecen sabores únicos y texturas densas. Incluso hay versiones dulces como el pan de pasas o brioche, ideales para combinaciones contrastantes.

Curiosidades sobre el pan en los sándwiches

El desarrollo del pan para sándwiches tuvo un gran impulso con la invención de la máquina cortadora por Otto Frederick Rohwedder en 1928, lo que permitió la producción masiva del pan de molde. Además, existen datos curiosos como el "sándwich indestructible" creado por el ejército estadounidense en 2002, capaz de durar tres años sin refrigeración. En cuanto a extravagancias, el sándwich más caro del mundo cuesta 215 dólares y está elaborado con queso a la parrilla cubierto con oro comestible.