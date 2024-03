Cuándo es obligatorio llevar el casco en bicicleta y por qué

Antes de montarse en la bicicleta, hay varias cuestiones que hay que saber. Dos de ellas hacen referencia al casco: ¿Cuándo es obligatorio llevar el casco en la bicicleta?, ¿Cuándo es recomendable? La normativa deja muy clara hasta qué edad es obligatorio el uso de la protección y en qué tipo de vías no puedes circular sin él.

Xabier Aquerreta, experto en movilidad, nos explica en COPE Navarra las claves para conocer cómo podemos realizar un buen uso del casco cuándo vamos en bicicleta. Su primer consejo es muy claro: "Un poco de cabeza en tu cabeza". Él, se lo pone "siempre". Para Aquerreta el casco es "sencillo de llevar y barato".

¿Por qué recomienda ponérselo? Su respuesta es contundente: "Desgraciadamente, por mí trabajo, he visto consecuencias de accidentes y he perdido compañeros en bicicleta por atropellos. Llevar el casco no me cuesta, he visto a gente con golpes en la cabeza que no han podido superarlo...".

Xabier afirma que llega "toda la vida andando en bici" y que para él salir si sale a andar en bicicleta sin casco se siente "extraño". Pese a ello, entiende que "la gente que utiliza la bici urbana como transporte y que no tiene ningún interés en temas deportivos, ni de rendimiento, pues entiendo que llevas un cacharro más que tienes que llevar encima y que te molesta".

El consejo del experto en movilidad es claro: "Poneros un casco, han bajado muchísimo de precio, hay 1000 modelos, de 1.000 colores, son supercómodos, incluso los hay con visera que te quitan el sol y te protegen un pelín del agua, incluso hay con luces". Para él, "no cuesta nada".

LA IMPORTANCIA DEL EJEMPLO

Montar en bici de manera segura es una de las claves que tenemos que tener en cuenta, pero es igual de importante dar ejemplo a los menores de la familia. Es fundamental que entienda que: "Si mi padre se pone el casco, yo con más razón, aparte de que porque esté obligado".

Tenemos que ser conscientes que el casco no te "libra del 100% de las consecuencias de los accidentes", sin embargo, frente a un atropello, es evidente que es preferible "llevar algo en la cabeza".

¿QUÉ DICE LA NORMATIVA?

La normativa marca dos circunstancias para que sea obligatorio, por un lado, la edad de quien va en bicicleta, y, por otro lado, la vía en la que se mueve. Xabier Aquerreta nos explica las dos circunstancias:

La edad: Hasta los 16 años es obligatorio el uso de casco. Se circula por la vía que sea, hay que llevarlo.

el uso de casco. Se circula por la vía que sea, hay que llevarlo. El tipo de vía: En vías urbanas no es obligatorio para los mayores de 16 años. Sin embargo, en vías interurbanas es obligatorio el uso de casco para las personas de cualquier edad.

¿CUÁNDO ES RECOMENDABLE?

Uno de los mitos en contra del casco y que se usa como excusa para no utilizarlo es que "da más calor". Una afirmación que falsa, ya que "está estudiado que los cascos refrigeran mejor que llevar la cabeza abierta".

Xabier explica que "hay gente que es muy contraria al uso del casco en las ciudades", sin embargo, añade también que "hay gente que dice que valora un poco el uso del casco en función de las circunstancias y el trayecto que van a realizar". La recomendación del experto es clara: "Es mejor llevar el casco siempre".

LA ECUACIÓN DEL RIESGO

Si vas a circular por ciudad y eres mayor de 16 años puedes analizar la "percepción de riesgo" que entraña el recorrido que vayas a realizar. Xabier explica que "hay una cosa que se llama la ecuación del riesgoque sirve para ir en bicicleta o ir a la montaña" Se trata de "una ecuación que es peligro por exposición por vulnerabilidad".

Tenemos que tener en cuenta "a qué peligro te estás exponiendo. Es decir, cómo están las vías ciclistas en las que te mueves, qué nivel de exposición tienes; cuánto tráfico, cuántos cruces tengo en mi camino... Luego hay qué ver la vulnerabilidad que tengo, o sea, qué nivel de pericia tengo, si tengo una técnica muy buena, mi estado físico o si no he andado nunca en bici".

