La creación de zonas tensionadas en Navarra dificultará aún más el acceso a una vivienda

En agosto el alquiler ha subido en navarra un 4,8%, en Pamplona más de un 5% y por ejemplo en Tudela un 8,6% más que hace un año y esto a que se achaca, una de las razones, falta de oferta y mucha demanda.

No hay vivienda para alquilar, ¿por qué?, desde Ulloa Gestión Inmobiliaria atribuyen gran parte de la culpa a la nueva Ley de Vivienda aprobada en mayo del 2023.

"La ley se creó para proteger a quienes no tenían vivienda, pero lo que ha generado es inseguridad en los arrendatarios que ante esto prefieren dejarla cerrada o vender, esto satura aún más el mercado y sube los precios", afirma Andrea Ulloa experta en gestión inmobiliaria.

Con la idea de controlar la subida del alquiler se pretende crear las zonas tensionadas, donde el gobierno tendría la capacidad de poner tope al precio el alquiler, solución que según las inmobiliarias agravaría aún más el problema

"Los arrendatarios son particulares que tienen unos ahorros e invierten en pisos para sacar una renta, pero si no les das seguridad legal y además les obligas a poner un precio con el que no lo rentabilizan van a optar por no alquilar, y esto va a generar que haya aún menos viviendas", explica Ulloa. "Lo que se necesita es fomentar con seguridad que el arrendatario quiera alquilar", añade.

En este momento, según la estadística 6 de cada 10 viviendas de Navarra estarían dentro de la zona tensionada que, según el Gobierno, aplicará a partir de diciembre.