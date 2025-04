El Consejo de la Juventud de Navarra tiene los días contados: "La próxima semana se disuelve"

"Descontrol en la contabilidad, falta de actividad y una deuda de al menos 120.000 euros". Esta es la situación que ha descrito en COPE Navarra el presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, sobre la situación actual del Consejo Navarro de la Juventud. A la luz de cómo está este organismo, su presidente en funciones, Alberto Guijarro, nos confirmaba que durante la semana de Pascua se echará la persiana de un ente creado en 1986.

La Cámara de Comptos ha remitido al Parlamento de Navarra un informe sobre el Consejo de la Juventud de Navarra que analiza sus cuentas de 2023 y 2024. Comptos asegura que su continuidad no es viable y sugiere suprimirlo.

El Consejo de la Juventud de Navarra se creó para promover la participación de los jóvenes en la vida pública y velar por sus derechos. Aunque su reglamento prevé que las cuotas de sus asociados sean la primera fuente de ingresos, estos son públicos en su totalidad. Provienen fundamentalmente del Instituto Navarro de la Juventud (81%) y del Parlamento de Navarra (15%).

La Cámara de Comptos publicó en diciembre de 2023 un informe sobre las cuentas del Consejo entre 2019 y 2023 que detectó una falta de control en la contabilidad que sigue vigente. Para Ignacio Cabeza, "teniendo en cuenta todo, se recomienda que se estudie seguir con esta entidad, o bien transformarla o bien extinguirla", ha afirmado en COPE Navarra.

Como consecuencia del descontrol contable, la Cámara de Comptos ha seguido los movimientos bancarios para calcular sus gastos e ingresos. En 2023, los cobros y gastos rondaron los 128.000 euros. En 2024, se redujeron notablemente a 11.000 y 10.000 euros respectivamente.

Al inicio de 2023 el Consejo contaba con cuatro profesionales, que el año pasado se redujeron a dos cuyos contratos quedaron resueltos en julio. La resolución fue consecuencia de una demanda de ambos solicitando la resolución por impago de nóminas. El Consejo de la Juventud no compareció a los juicios y el tribunal impuso el pago de casi 80.000 euros.

El informe concluye que el Consejo de la Juventud de Navarra no tiene actividad, no cuenta con sede ni personal. Sus órganos no se han renovado por falta de quorum en la asamblea de julio del año pasado y no ejercen sus funciones y responsabilidades. Además, tiene una deuda de al menos 120.000 euros. La mayor parte de dicha deuda corresponde a la citada sentencia y el resto a la Seguridad Social, Hacienda de Navarra y Consejo de la Juventud de España.

El actual presidente en funciones, Alberto Guijarro, admitía en COPE Navarra que "llevamos tiempo arrastrando problemas e, ingenuos de nosotros, pensábamos que podríamos solucionarlos cuando accedimos a la Directiva, pero la bola era demasiado grande para poder solucionarlo".

"El censo sigue activo, con todas las asociaciones inscritas. Incluso en junio hubo algunas de ellas dispuestas a coger la dirección del Consejo, pero después de varias reunión con el Instituto Navarro de la Juventud han visto que no merecía la pena", apostilla Guijarro.

Sobre la posibilidad de que a futuro, Navarra cuente con un nuevo organismo, diferente al actual que agrupe al asociacionismo juvenil, Guijarro entiende que "es decisión del Gobierno Foral que actualmente está redactando la Ley de Juventud. Creo que se podría integrar un ente nuevo con una configuración legal como pide Comptos, con auditorias del propio Gobierno".

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, en su sesión de 2 de septiembre de 2024, acordó solicitar a la Cámara de Comptos, a petición del grupo parlamentario Unión del Pueblo Navarro, un informe de fiscalización sobre “las cuentas del Consejo de la Juventud de Navarra-NGK del año 2023 y del año 2024 a 30 de junio”. La Cámara incluyó esta petición en su programa de fiscalización para el año 2025.