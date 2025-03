Conoce cuándo terminará de rehabilitarse todo el parque de viviendas a este ritmo: "Vamos a olas"

Las ayudas europeas a la rehabilitación de viviendas se agotaron en Navarra hace seis meses, tal y como se trató en Cope Navarra en septiembre. Eso supone que 187 expedientes de rehabilitación de comunidades de vivienda no se ejecuten. Unas 1940 viviendas en Pamplona y cerca de 3.000 en Navarra son las afectadas. Seis meses después de que se agotaran las ayudas, las comunidades, los administradores de fincas y arquitectos y empresas siguen sin tener mucha más información que esa.

Las comunidades de vecinos que querían hacer estas rehabilitaciones, contaban con la ayuda del Gobierno de Navarra y de los fondos Next Generation. Los fondos europeos suponían prácticamente la mitad del coste de la obra, con lo que en algunos casos, la reforma podría encarecerse en torno a los 10.000 euros.

El Gobierno de Navarra advirtió que intentaría buscar algún tipo de fondo para compensar de alguna manera el fin de los fondos europeos, pero todavía no se sabe nada de ellos. Peio Mendía, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Navarra, asegura que hay mucha incertidumbre. “Siguen comentando lo mismo, que la idea es subir las ayudas del Gobierno de Navarra, pero no se ha producido eso. Ni siquiera se nos ha dicho que estos expedientes no se van a hacer. No se nos ha respondido diciendo que el Gobierno Navarra ya te deniega la ayuda”.

Ahora mismo hay obras que se están ejecutando y hasta junio de 2026 hay mucho trabajo para estudios de arquitectura y empresas de reformas y rehabilitación. Sin embargo, si estas ayudas no se reactivan de alguna manera, la mayoría de estos proyectos no se van a llevar a cabo, lo que acarreará consecuencias, como explica Maura Monente, arquitecta técnica: “Si las comunidades de vecinos no tienen más ayudas, no van a poder seguir adelante porque es demasiado dinero. Nos vamos a encontrar en junio del 26 sin obras que ejecutar”. ¿Qué ocurrirá entonces? “Que vamos a tener un paro tan grande que las empresas constructoras no van a poder continuar manteniendo su personal y manteniendo esta estabilidad”.

Cuando se quieran reactivar estas ayudas, es probable que entonces muchas empresas de rehabilitación ya hayan bajado su actividad y habrá un problema para retomar las obras. Además, esto supone una desconfianza en las comunidades de vecinos. Aquellos que tenían en mente hacer estas rehabilitaciones, se están echando para atrás.

El Gobierno de Navarra tiene unas ayudas continuas a la rehabilitación, pero no son suficientes. La mayoría de rehabilitaciones dependían de los fondos de Europa. Unos fondos que no volverán a llegar hasta 2027. Unos fondos que son insuficientes y provoca que el mercado vaya a tirones. “Hay que tener en cuenta que las temas ayudas que llegaron de Europa a Navarra le consideraron 4 millones de euros. Teniendo 40 millones esperando, 4 millones de euros no vale para nada”, asegura Peio Mendía. “Estos golpes de trabajo provoca que estas empresas no tengan estabilidad y subcontraten a terceros o no hacen estructuras sólidas, porque luego saben que desaparece la obra. Vamos a olas”.

A este paso, se tardará 500 en reformar un parque antiquísimo, según Peio Mendía. “En España, que se está hablando de la ley de cambio climático, estamos haciendo una rehabilitación del 0,11% ó 0,15% de las casas. Es decir, en 500 años le van a dar la vuelta a un parque que es antiquísimo, que se hizo antes de 1980”, indica Peio Mendia, que asegura que energéticamente es muy deficiente. “Son discursos contradictorios. Hay que crear un plan de desarrollo lógico, estable y continuo en el tiempo”.