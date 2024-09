Cástor Fantoba, quinto mejor piloto: "Miedo no. Esa es mi oficina y me siento muy seguro"

Cástor Fantoba, un sangüesino nacido en 1966, es ingeniero técnico aueronáutico, comandante de Boeing 737, 757, 767. Es piloto agroforestal y piloto acrobático.

Campeón de España absoluto en vuelo clásico, este año se ha proclamado campeón de España de Vuelo Acrobático. Ha sido campeón de Freestyle 8 años. Desde 1996 consiguiendo títulos. Uno de esos personajes que quizás no son conocidos por el gran público, pero que es un verdadero referente en el deporte. Hoy conocemos un poco más sobre él. "El año que viene cumpliré treinta años como piloto de vuelo acrobático. Si no paras y eres constante... Pero los navarros, desde luego, constancia o cabezonería tenemos un rato. A eso no nos gana nadie"

Castor se siente orgulloso de la carrera de casi 30 años. Y reconoce que el truco está en el trabajo y en la dedicación, pero también en la ilusión. Hay que mantener la ilusión. "Sin trabajo, no llegan las cosas. Y la constancia, desde luego, y tienes que ser muy coherente con lo que haces, con el trabajo que llevas. No parar y, sobre todo, estar motivado. Porque si no estás motivado, por mucho que trabajes, al final no rindes", indicaba Cástor Fantoba. Además, reconocía que había que meter mucho tiempo y mucho trabajo para tener una "carrera bonita y muy interesante".

El fin de semana pasado se proclamó de nuevo campeón de España, a pesar de competir en circunstancias complicadas en en Matías de los Caños. "Ha sido duro esta vez, porque no disponía de mi máquina. La máquina está viajando para una exhibición que tengo que realizar en Arabia Saudita".

El sangüesino Castor Fantoba, está cerca del centenar de medallas en su trayectoria deportiva y ha estado 24 años en el Top 10 de mejores pilotos. Ahora mismo es quinto en ese ranking. Pero, ¿cuál es el truco para mantenerse ahí arriba? La constancia. "Mucho trabajo y seguir enfocado en los entrenamientos, en estar involucrado en el día a día del deporte. Ha sido un trabajo que, después de tantos años, es mi vida, es el día a día, no hay más. Parar una semana para trabajar en la línea aérea y, el resto, es totalmente centrado en el vuelo acrobático".

Este año lanzó el cohete que daba comienzo a las fiestas de Sangüesa, como uno de los sangüesinos más ilustres. No cabe duda que lo es. Además de ser uno de los mejores pilotos acrobáticos, como ya he comentado, también es comandante de vuelo. "Sí, estoy volando en una compañía aérea carguera. Puedo tener el tiempo libre necesario para poder seguir practicando el vuelo acrobático, entrenando y luego seguir llevando adelante la escuela".

Ha terminado ahora la temporada, pero ya está pensando en la próxima. A pesar de que tiene dudas de en qué campeonato centrarse. Viendo las acrobacias que es capaz de hacer con su avión, lo cierto es que asusta. Y mucho. Sin embargo, ¿quién dijo miedo? Él no tiene ningún miedo, aunque no es ningún inconsciente y reconoce los riesgos. "Es una máquina, y una máquina puede fallar siempre. Incluso nosotros, aún nos vamos haciendo mayores y cada vez es más fácil que nos equivoquemos. Todo eso se suple con entrenamiento y mantenimiento. Es un deporte de motor y, como deporte de motor, siempre estamos sujetos a la mecánica y esta puede fallar. Y miedo no, evidentemente no. Esa es mi oficina y me siento muy seguro".

El Consejo Superior de Deporte le consideró como deportista de élite. Cuenta conc casi 100 medallas de campeonatos de vuelo. 24 años en el ranking del top 10, con esta dilatada carrera llena de éxitos. ¿Se siente reconocido Cástor Fanpoba? "Con tirar el cohete en mi pueblo, ya considero que estoy más que reconocido. El pasado once de septiembre tuve el gran honor de ser elegido para tirar el cohete en la apertura de fiestas de San Sebastián en Sangüesa. Es mi patria chica, porque que he vivido de niño, he vivido una manera muy intensa".

Y, por último, ¿a quién dedica todos estos éxitos Cástor Fantoba? Por supuesto, la familia es fundamental. Uno de esos navarros quizás poco conocido, pero desde luego muy reconocido a nivel mundial incluso.