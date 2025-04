¿Sabes qué es la anosmia? Una discapacidad que puede ser congénita o adquirida

¿Sebes lo que es la Anosmia? La anosmia es la pérdida de olfato o pérdida de capacidad olfativa. Una "enfermedad" que de hecho no lo es, ya que se trata de una discapacidad realmente.

Esta discapacidad, además, puede ser congénita, es decir, personas que nacer sin olfato, lo que a veces es difícil de detectar. "Primero por la persona porque, un niño no se sabe cómo explicarlo y cómo entenderlo" cuentan Abby González y Silvia Anguera de la Asociación Española de anosmia, las dos con esta discapacidad desde que nacieron.

Luego están las personas adquiridas que han sufrido algún traumatismo, algún virus. "En el COVID, por ejemplo, sabemos que mucha gente perdió el olfato. Algunos lo han recuperado y otros no", cuenta González.

Silvia lo detectó de pequeña. "Yo la pista que tuve es que mi abuela paterna tampoco tenía olfato. Entonces, así que a los 10 años o así, ya me fui dando cuenta, lo comenté y además tenía este ejemplo.

El caso de Abby es más curioso. "Todo el mundo dice, oh, qué bien huele esto, qué mal huele y tú no notas nada. Entonces, en mi caso en particular, yo pensaba que era tonta, que no había prendido a oler", cuenta. "Un día viendo la tele descubrí un libro "Nunca sabrás a qué huele Badda", de Amartya Tathaya que es como nuestra biblia, decimos, porque muchos de nosotros lo hemos descubierto gracias a ese libro", añade.

En cuestión médica hasta el momento no hay investigación suficiente, así que no se conoce que exista una solución para los que no han olido nunca. En el caos de los que la han perdido hay ejercicios para recuperar el olfato.