Cómo afrontar la perdida de un trabajo

Pendientes de la situación de BSH, donde más de 650 trabajadores siguen sin saber qué pasará en junio. Hoy en Cope nos hemos hablado de como se afronta la perdida de un empleo con el psicólogo Alfonso Echávarri.

No a todos, estas situaciones nos influyen por igual, afecta el entorno y la personalidad de todos, pero "por lo general lo primero es una fase de Shock, después podemos canalizar bien nuestras emociones o no", explica Echávarri.

Después está la fase de los pensamientos negativos que pueden llevar a la persona a aislarse y puede acabar en problemas emocionales, ansiedad o depresión, ¿y ante esto que hacemos? Lo primero hablar. "Hay que hablar, contarle a alguien lo que te pasa, cuando cuentas las cosas pones perspectiva", añade Echávarri. Y después hay que pasar a la acción "hay que centrarse en lo que podemos hacer ahora, por ejemplo, actualizar curriculum, llamar contactos, pero es vital no quedarte parado, seguir con rutinas y no martirizarnos con le pregunta abierta de y que pasara si no vuelvo a trabajar".