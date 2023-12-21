COPE
VILLANCICOS

Los colegios Irabia-Izaga y Sagrado Corazón han visitado los estudios de COPE Navarra

Alberto Sanz

Pamplona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El Concurso de Villancicos de la Asociación Cabalgata de Pamplona y COPE Navarra ya tiene ganadores. Los colegios Irabia-Izaga y Sagrado Corazón han visitado los estudios de COPE Navarra

PRIMER CLASIFICADO

Villancico de Irabia-Izaga que han quedado primeros clasificados

-

SEGUNDO CLASIFICADO

Villancico de Sagrado Corazón que han quedado segundos clasificados en 2023
Villancico de Sagrado Corazón que han quedado segundos clasificados EN 2023

