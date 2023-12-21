VILLANCICOS
El Concurso de Villancicos de la Asociación Cabalgata de Pamplona y COPE Navarra ya tiene ganadores
Los colegios Irabia-Izaga y Sagrado Corazón han visitado los estudios de COPE Navarra
PRIMER CLASIFICADO
SEGUNDO CLASIFICADO
