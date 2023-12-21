Los colegios Irabia-Izaga y Sagrado Corazón han visitado los estudios de COPE Navarra

Pamplona - Publicado el 21 dic 2023, 14:02 - Actualizado 14 oct 2025, 12:18

El Concurso de Villancicos de la Asociación Cabalgata de Pamplona y COPE Navarra ya tiene ganadores. Los colegios Irabia-Izaga y Sagrado Corazón han visitado los estudios de COPE Navarra

PRIMER CLASIFICADO

Villancico de Irabia-Izaga que han quedado primeros clasificados

SEGUNDO CLASIFICADO