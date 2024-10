24 testimonios y más de cuatro horas de entrevistas para conocer la situación del mundo rural y del despoblamiento en Navarra

La realidad de vivir en una pequeña localidad en Navarra implica una serie de problemas, y serios. Hay que tener en cuenta que el 61 % de los municipios navarros está en riesgo de despoblación, en concreto hay 166 localidades de las comarcas del Pirineo, Prepirineo, Sangüesa y Tierra Estella tienen un problema grave de despoblamiento.

¿Y eso qué implica? Pues muchos problemas, desde las comunicaciones, las conexiones, los servicios y la necesidad de tener un coche para vivir en el mundo rural.

En COPE Navarra hemos preparado cerca de 4 horas de testimonios, repartidos en 24 protagonistas, para conocer la realidad de las cinco merindades de la Comunidad Foral, en las que vamos a visitar lugares como las Bardenas Reales, Amescoa, Lesaka, Urriza, Eslava o el Pirineo.

Una foto de una realidad que pone en peligro la diversidad de Navarra, hay que saber que el 70 por ciento de pueblos navarros tiene menos de mil habitantes. ¿Merece la pena? En un lado de la balanza está el contacto con la naturaleza, el aire puro o la tranquilidad de vivir lejos de la ciudad, en el otro lado hay que poner la poca ayuda de las instituciones, los problemas con la administración y las comunicaciones; por carretera, teléfono e internet.

Seguimos mostrando la realidad de vivir en una pequeña localidad en Navarra y lo que implica. Cada vez hay más población en Navarra y menos gente vive en los pueblos. En el 50% del territorio navarro vive un 11% de la población. Ese es el reparto en las cinco merindades. Necesitamos incentivos y ayudas para que el mundo rural, que ha sido motor de Navarra durante muchas décadas, lo siga siendo.

¿Te apetece vivir en un pueblo de Navarra, con la paz y tranquilidad de una zona preciosa y en contacto con la naturaleza? ¿Te gustaría que alguien de tu familia se compre casa en vuestro pueblo de toda la vida? Visualizar a tres generaciones viviendo en el pueblo de toda la vida, conviviendo, compartiendo y en contacto con la naturaleza puede ser un plan absolutamente maravilloso.

No es que sea sencillo, es que es muy complicado. Y el problema no es solo que falten servicios o que los pueblos se estén quedando sin gente. En el 50% del territorio navarro, el rural, vive solo el 11% de la gente. El 54% de las localidades no tienen sucursal bancaria. En Olite, pese el enfado de la gente, han cerrado urgencias. La Educación... en fin. O por terminar, y centrar así el tema, sin coche la vida en el pueblo puede ser, palabras textuales de nuestros protagonistas, puede ser una cárcel.

En COPE Navarra hemos realizado una semana dedicada al mundo rural, los estilos de vida, los trabajos, los problemas que se encuentran y esas sensaciones maravillosas que nos deja la vida de pueblo. Acompáñanos.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar La vida en el campo no solo ofrece paisajes idílicos, sino que también promueve un estilo de vida más saludable

CAPÍTULOS y testimonios

Episodio 1 - Julen Rekondo, Susana Arizcun, Cristina Tabernero y Javier Iborra LEER Y ESCUCHAR

Episodio 2 - Antonio Teruel, Belén Compains, Fernando Garrido y Marta Eslava LEER Y ESCUCHAR

Episodio 3 - Nacho Zarranz, Joaquín Sevilla, María y Carlos Medrano LEER Y ESCUCHAR

Episodio 4 - Germán Martínez, Alfonso Echávarri, Felix Bariáin, Mabel Cañada, Cristina Lanciego y Patricia Pareja LEER Y ESCUCHAR

Episodio 5 - José María Agramonte, Juanjo Calvo, Raimon Pelac, Pello Sarratea, Gonzalo Palacios y Mikel Navarro. LEER Y ESCUCHAR

Fernando Garrido, agricultor de Marcilla