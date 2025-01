"La suerte está echada" Tudela mantendrá la estación en el centro de la ciudad

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha manifestado, sobre la estación del tren de alta velocidad en Tudela, que la propuesta del Ministerio de Transportes la ubica dentro de la ciudad "como mejor solución". "Se ha buscado la mejor solución para Tudela y la Ribera a la accesibilidad al transporte ferroviario con una solución de carácter comarcal e intermodal que conecta la alta velocidad, el tren de cercanías y el transporte público de autobús".

Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de Contigo-Zurekin sobre la estación del tren de Tudela y ha comentado que esta decisión "está motivada por varias cuestiones como son que, según datos del Ministerio, en los últimos años, no existen casos en España de estaciones situadas fuera de núcleos urbanos que hayan tenido éxito".

A este respecto, ha comentado que "las accesibilidades a estas estaciones son criticadas por los usuarios por la mala o nula conexión con la ciudad y con medios de transporte públicos". "Y como prueba, apunta a las estaciones de alta velocidad de Tarragona, Cuenca, Segovia, Requena o Medina del Campo", ha indicado.

Ha seguido el consejero que "corresponde al Ministerio poner los mecanismos de información y de participación" y ha destacado que "la nueva propuesta consiste en construir dos corredores ferroviarios, uno exterior directo para que los trenes, tanto de viajeros como de mercancías que no paren en Tudela, puedan circular, y otro corredor como bypass que permita que los trenes de alta velocidad puedan efectuar parada en el centro de Tudela en una nueva estación intermodal".

Ha manifestado que "manteniendo el corredor ferroviario exterior para el TAP se permite el objetivo de que la conexión de Pamplona-Zaragoza esté terminada para el año 2030". "Esta es una solución más cara, pero evita retrasos en la ejecución y mejora la operatividad", ha explicado.

"La construcción de una nueva estación intermodal en el centro de Tudela con un costo estimado de 30 millones proporcionará un intercambio ágil con otros medios de transporte y dará buen acceso al núcleo urbano", ha defendido, para agregar que "el Ministerio contempla varias mejoras urbanísticas en el entorno de la nueva estación".

El consejero ha expuesto que "el secretario de Estado de Transporte se ha mostrado públicamente dispuesto a crear un grupo de trabajo técnico que trabaje y colabore de manera conjunta con el Ministerio para obtener el mayor consenso".

Chivite ha señalado que "todos y todas compartimos el objetivo de buscar la solución más ventajosa para Navarra y para la Ribera". "Y para conseguirlo, además de la posibilidad de conocerlo y poder opinar sobre la solución a proponer en ese grupo técnico de trabajo, también habrá oportunidad de opinar y proponer en la exposición pública del estudio informativo complementario".

En su intervención, el consejero ha puesto en valor "el avance positivo de las obras del tren de altas prestaciones en Navarra". "En este momento, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene en marcha más de 600 millones de euros en la ejecución de las obras de nuestra Comunidad", ha dicho.

Según ha continuado, "la nueva plataforma ferroviaria estará terminada entre Castejón y Tafalla y siguen las máquinas en el tramo hasta Campanas con la excavación de los túneles de Achareta y la Catedral". "Y en la Ribera se ejecuta el viaducto de Castejón, una estructura para salvar el paso sobre el Ebro con una inversión de 60 millones de euros", ha dicho.

Por su parte, el parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha señalado que "la ubicación de una estación, dependiendo de cómo se plantee, puede suponer un foco de crecimiento para Tudela y la Ribera o acabar en un mero intento fallido más". "Y ya hemos visto muchas estaciones que han terminado siendo fallidas", ha expuesto, para indicar que "el proceso de decisión no se está abordando de manera adecuada en la capital ribera y por eso no queremos que el Gobierno caiga en el mismo error".

"Si no participas en una decisión, otros tomarán la decisión por ti y no queremos que se decida por nosotros en un despacho", ha dicho, para exponer que "no es tan complicado un debate público ante una infraestructura de este calado". "Los tudelanos y tudelanas tienen derecho a tener la opción de dar su opinión informada sobre la ciudad que quieren. Esto no es un mero tema municipal. Se ha hablado de ello hasta en el Estado. Han salido los ministros hablando de esta ciudad", ha dicho, para exigir que "este Gobierno, de manera responsable, garantice a esa ciudadanía ese debate".