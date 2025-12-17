Un fan Tudelano revive la historia de The Beatles canción a canción en un libro interactivo

El músico y fan de The Beatles, el tudelano Tincho Rémirez de Ganuza, presenta su libro A mí no me toques mis Beatles. La presentación tendrá lugar este sábado 20 de diciembre a las seis y media de la tarde en la Casa del Almirante de Tudela. Se trata de una obra que, según su autor, busca recorrer la historia del mítico grupo de Liverpool de una manera diferente, combinando la lectura con la escucha interactiva de todas sus canciones.

Un viaje interactivo por la discografía Beatle

Presentación en Tudela

La principal novedad del libro es su formato. Cada comentario sobre las 211 canciones de la banda viene acompañado de un código QR, lo que permite al lector, como explica Rémirez de Ganuza, “ir escaneando con tu móvil y con tus cascos” para escuchar el tema mientras lee. “Puedes estar leyendo aspectos importantes, instrumentales o armónicos de una canción que fue en su día muy novedosa, al mismo tiempo la estás escuchando”, detalla el autor. El libro no solo incluye sus álbumes, sino también todos los singles y canciones publicadas, incluso la más reciente del año 2023.

Rémirez de Ganuza ha querido ofrecer un relato que, sin profundizar en exceso, permita al lector neófito conocer la historia del grupo. “Yo creo que la mayor parte de la gente conoce a los Beatles, todo el mundo ha oído hablar de los Beatles, pero saberse un poquito su historia tampoco nos la sabemos todos”, afirma. El libro va desgranando cada álbum en orden cronológico, y junto a la historia, el autor comparte las impresiones personales que cada disco le generó.

Una pasión desde la infancia

Libro

La relación de Tincho Rémirez de Ganuza con The Beatles comenzó en su niñez en Tudela, donde se cultivó una “temprana beatlemanía”. Desde los cinco años quedó cautivado por su música. “La música de los de los Beatles es muy atractiva, es muy melódica, y quizás es muy alegre, puede que sea, y eso a los niños les gusta mucho”, comenta. Esta fascinación le ha acompañado toda la vida, interpretando sus canciones en diferentes grupos “desde que tenía pelo” y sin llegar a cansarse nunca.

Para el autor, la música del cuarteto de Liverpool le ha aportado “muchísima alegría”. Cita a un periodista que le inspiró a escribir, Daniel Ramírez , para explicar esa sensación: “Decía en su libro que los Beatles te transportaban a la niñez y te transportaban de nuevo a un momento de esperanza, de cuando todo era posible”. Es, en su opinión, “un poquito de felicidad dentro de esa vorágine en la que vivimos”.

El secreto de su éxito

Tincho Rémirez de Ganuza

Preguntado por lo que hacía especial a The Beatles, Rémirez de Ganuza destaca varios factores: “Unas voces fuera de serie, que son lo que yo creo que más les distingue”, una “creatividad increíble” y una gran evolución. Pero también subraya que el talento desbordante y el éxito exagerado fueron un arma de doble filo que, con el tiempo, “les acabó por separar”. El libro también explora las personalidades dispares dentro del grupo.

Sobre la eterna pregunta entre John Lennon y Paul McCartney, Rémirez de Ganuza se confiesa “más de Paul McCartney, en muchos sentidos, sobre todo los musicales o los personales”. Sin embargo, admite una curiosa contradicción: “Me he dado cuenta, al cabo de la vida, de que las canciones que más me gustan de los Beatles son las de John Lennon”. Considera a Lennon “el más genial de los 4, fue el más especial, el que aportaba más genialidades y más extravagancias al grupo, fue el que lo hizo más diferente”. Mientras, define a McCartney como el que aportó una “profesionalidad terrible”.

La presentación en Tudela es especialmente significativa para el autor, ya que fue en esta ciudad donde nació su pasión. “Yo a Tudela la tengo en el corazón”, confiesa. El acto contará con la participación del director de cine Juancho Calvo , también tudelano, con quien compartió en su juventud esa “beatlemanía”. Para Rémirez de Ganuza, es una oportunidad para reunirse con familia y amigos y compartir su amor por la música que ha marcado su vida.