La casa del almirante de Tudela reúne a la ribera más creativa: “Susurros de agua, secretos de tierra"

Tudela - Publicado el 08 may 2025, 12:39

Este jueves 8 de mayo, a las 18:30 h, se inaugura en la Casa del Almirante la exposición colectiva “Susurros de agua, secretos de tierra”, organizada por la Asociación Ribera creativa en colaboración con Tudela-Cultura.

La exposición reúne diferentes obras de arte visual (esculturas, pinturas, fotografías, instalaciones) de cerca de 40 artistas que forman parte de la asociación.

La muestra, que cuenta con entrada gratuita, se podrá visitar hasta el 18 de mayo en el siguiente horario: martes a sábados de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 / domingos, lunes y festivos de 10:30 a 13:30 h.

Además, como actividades complementarias a la exposición, se han organizado dos visitas comentadas y una mesa redonda. Las visitas tendrán lugar este sábado 10 de mayo y el sábado 17 de mayo, ambas las 12:00 h. La primera estará comentada por Maria Antonia Zamora y la segunda por Juan José Martín. Estas visitas contarán con entrada libre hasta completar aforo y tendrán un máximo de 20 plazas por grupo.

La mesa redonda se celebrará el viernes 16 de mayo, a las 19:00 h. en el salón de actos de la Casa del Almirante.

Cartel de la exposición

Los artistas que participan en la exposición son los siguientes: Sol Aragón , Eduardo Blanco Mendizabal, Bóregan, Beatriz Cantone, Ana Carcavilla, Puri Chueca, Martín de Diego, Juanjo Esparza, Carlos Forcada, Pilar Frisón, Pilar García Escribano, Joaquín Gil Eneriz, José Rafael Iglesias, José Pedro Izquierdo, Mario Gómez Vidal, Javier G, Vidal, Jhers (Javier Hernández), José Miguel Jimenez Arcos, Pedro Jordán, Aitor Lanas, Fernando Latorre, Jaio Lertxundi, Ismael Loperena, Juanjo Martín, Mar Mateo, Jesús Miramón, Miren Morentin, Blanca Pérez de Arenaza Tejada, Albert Sesma, Javier Setas ,Javier Sueskun, José Antonio Tantos, Rosa Trejo, José Luis Ultra, María Antonia Zamora y Juan Ignacio Zubieta.

LA EXPOSICIÓN: “SUSURROS DE AGUA, SECRETOS DE TIERRA”

La Ribera posee una geografía única y cargada de simbolismo, donde los contrastes entre el desierto y el agua han moldeado históricamente la vida de las comunidades locales. A partir de esta premisa se pueden explorar distintos enfoques. La Ribera de Navarra, especialmente las Bardenas Reales, son un espacio de interacción entre la naturaleza agreste y el ser humano. Este paisaje semidesértico, por su carácter inhóspito y su belleza austera, ha servido y sirve como inspiración para numerosos artistas. El Ebro (con sus afluentes) como principal arteria fluvial, se presenta como un símbolo de vida y conexión entre diferentes culturas y pueblos. A lo largo de sus orillas han coexistido civilizaciones, desde los íberos hasta los romanos, musulmanes, judios, etc. lo que ha dado lugar a un rico patrimonio cultural que puede plasmarse en las obras de los artistas. El diálogo entre el paisaje desértico de las Bardenas y el río Ebro invita a una reflexión sobre los opuestos, y las interacciones de la naturaleza. El desierto, con su carácter árido y solitario, simboliza la introspección, el vacío y el límite de lo humano frente a la inmensidad de la naturaleza. Por otro lado, el Ebro representa el dinamismo, el flujo constante y la renovación. Este contraste puede explorarse en términos de dualidad y equilibrio en la vida humana y en la percepción del entorno. El territorio ha sido testigo de cambios socioeconómicos importantes, donde las zonas rurales enfrentan desafíos relacionados con el acceso a servicios, la migración y el desarrollo. El contraste entre la fertilidad del Ebro y la dureza de las Bardenas puede ser una metáfora de las desigualdades que existen en la sociedad, no solo en lo local, sino en un contexto global. Por otro lado, las Bardenas, históricamente han sido un espacio comunal, gestionado de forma compartida por varios pueblos y comunidades. Esto podría inspirar una reflexión sobre la necesidad de preservar el común en la sociedad contemporánea, frente al avance de la privatización y la explotación indiscriminada del territorio. La obra de los artistas podría poner en valor la importancia de los recursos compartidos, la sostenibilidad y la cooperación entre las personas. Las Bardenas y el Ebro no

son solo paisajes, sino entornos profundamente significativos que estructuran la vida en la Ribera de Navarra. La exposición muestra cómo los artistas se apropian del territorio, no sólo como fuente de inspiración, sino como espacio de reivindicación y reflexión crítica. El arte visual puede ser un puente entre la historia del territorio y los problemas actuales que enfrenta la región; desde la desertificación y los efectos del cambio climático, hasta la necesidad de preservar la biodiversidad y fomentar una relación más sostenible con el entorno natural.

RIBERA CREATIVA

La asociación nace con el propósito de fortalecer la presencia del arte en la sociedad, dar visibilidad a la creatividad local y generar un espacio de encuentro, apoyo y crecimiento. Surge con la necesidad de contar con espacios donde mostrar su trabajo, acceder a formación, intercambiar experiencias y reivindicar el arte como una profesión digna y esencial. Al mismo tiempo, se quiere acercar el arte a la sociedad, generar diálogo con el público y fomentar iniciativas culturales que enriquezcan nuestro entorno. De manera conjunta se pueden crear oportunidades, promover proyectos colectivos y trabajar para la profesionalización del sector. Ribera Creativa nace con vocación de ser un puente entre creadoras, creadores, instituciones, colectivos y sociedad, promoviendo la colaboración y el acceso al arte para todas las personas.