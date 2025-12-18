Así operaba la red de cocaína a domicilio que se preparaba para la Navidad en La Rioja y Navarra

La Guardia Civil ha dado por finalizada la denominada operación 'Esquecer', una investigación que se ha saldado con el desmantelamiento total de dos puntos de venta de cocaína al menudeo. Estos se ubicaban en las localidades de Calahorra (La Rioja) y Azagra (Navarra). Como resultado de la operación, ha sido detenido un varón de 31 años, mientras que se han dictado órdenes de búsqueda y captura para otro hombre y una mujer.

El operativo ha permitido la incautación de 2.825 dosis de cocaína de alta pureza, con un valor estimado en el mercado ilícito de 67.833 euros. Según los investigadores, la sustancia estaba destinada principalmente a abastecer el consumo durante las celebraciones navideñas, un periodo en el que la demanda suele incrementarse de manera notoria.

El inicio de la operación 'Esquecer'

La investigación arrancó el pasado mes de junio, cuando agentes del Área de Investigación de Calahorra detectaron a numerosos consumidores merodeando por las calles Ruiz y Menta, Paletillas y la plaza Montecompatri. Estas observaciones levantaron las sospechas de que nuevos traficantes podrían haber asumido la distribución de estupefacientes en la zona.

A raíz de estos indicios, los agentes establecieron diversos dispositivos de vigilancia en los entornos señalados, contando con la colaboración de la Policía Local. Estas actuaciones permitieron identificar a los presuntos autores: un varón y una mujer residentes en Calahorra que contaban con la ayuda de un familiar domiciliado en Azagra. Los tres, de nacionalidad colombiana, formaban una estructura dedicada a la distribución de cocaína en ambas localidades.

Un 'modus operandi' discreto y bajo demanda

El seguimiento y control de los sospechosos determinó que actuaban a cualquier hora del día, principalmente en horario de mañana y tarde, y siempre bajo demanda. Los consumidores contactaban con ellos a través de aplicaciones de mensajería instantánea para concertar los puntos de encuentro, que solían ser las zonas vigiladas o las proximidades del comercio donde trabajaba la mujer implicada.

Durante las transacciones, los implicados "actuaban con extrema discreción, simulando gestos cotidianos, como un simple saludo, para efectuar el intercambio de droga por dinero, con el claro propósito de eludir la vigilancia policial y no levantar sospechas entre los viandantes".

Golpe final antes de Navidad

Una vez recopilados todos los datos, y con el objetivo de interrumpir el flujo de cocaína ante la proximidad de las fiestas, se solicitó a la autoridad judicial el mandamiento de entrada y registro para tres inmuebles en Calahorra y uno en Azagra. En la ejecución se detuvo a uno de los implicados y se incautaron dos bloques de cocaína en forma de roca y los útiles necesarios para la preparación de 2.825 dosis.

Además, se hallaron 36 dosis ya preparadas para su venta, 5.810 euros en efectivo y diversa documentación que está siendo analizada. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Calahorra, que decretó su ingreso en prisión.

En la fase de explotación participaron 35 efectivos de diferentes unidades, incluyendo la USECIC, patrullas de Seguridad Ciudadana y el Servicio Cinológico con perros detectores de drogas. La Guardia Civil ha destacado que la coordinación con la Policía Local permitió llevar a cabo una intervención "segura y eficaz, garantizando el éxito de la investigación y minimizando cualquier riesgo para los agentes y los vecinos de la zona".