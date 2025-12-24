El Valencia CF cierra 2025 a un punto del descenso

A falta de dos jornadas para el final de la primera vuelta de LaLiga, 2025 se cierra para el Valencia CF en un déjà vu respecto a la situación en la que cerró 2024. El circulo se ha cerrado. Terminó en números rojos, jugando en el alambre de sostenerse en Primera, y acaba en una situación bien parecida. Si el año anterior acabó colista con doce puntos y acabó por sentenciar a Baraja en el banquillo ché llegadas las navidades, en estas el equipo se queda a un punto de los puestos del descenso y de nuevo, en una peligrosa sensación de no haber dado en ningún momento con la tecla para intentar salir de los puestos de peligro desde el inicio de la temporada.

Dieciséis puntos en diecisiete jornadas. Es el triste bagaje de un equipo que solo ha conseguido ganar tres partidos y que ha perdido, incluso, el factor Mestalla dejando escapar muchos puntos de su estadio. Girona, Oviedo y Levante marcan el descenso. Dos recién ascendidos y un desmantelado equipo gerundense que ha notada mucho la diáspora de sus mejores jugadores en las dos últimas temporadas.

Arrancó la temporada con un empate ante la Real Sociedad en Mestalla. El traspiés del debut se consolidó una semana más tarde en la derrota en el Sadar ante Osasuna en un encuentro que empezó a enseñar la falta de identidad del fútbol de los de Corberán. La tercera jornada resultaría un espejismo con una abultada goleada ante el Getafe en Mestalla (3-0). Pero tras la esquina, esperaba el tío del mazo. El Barça en el Johan Cruyff enseñó las vergüenzas del equipo despertando fantasmas del pasado inmediato en los choques con el equipo culé. Fue un 6-0 que desnudó al equipo y revivió la realidad del club, muy lejos de lo que fue no hace mucho.

LaLiga La visita al Barça acabó en una sonrojante goleada

El calendario ofrecía revancha. Semana de tres partidos para olvidar el fiasco ante los blaugranas. La victoria en Mestalla ante el Athletic abrió el camino a la esperanza con uno de los partidos más completos hasta el momento. Pudo redondearlo con el triunfo en Cornellá ante el Español, pero en el 96, en la última jugada del choque, el maldito balón parado en contra volvió a penalizar a los valencianistas (2-2), volaron dos puntos que bien podrían haber cambiado el rumbo de lo que estaba por venir.

Quizás en el partido más asequible a priori, llegó el golpe definitivo hacia el abismo. El Real Oviedo visitaba Mestalla como colista y sin conocer la victoria tras su regreso a la élite. Danjuma falló un penalti para hacer el 2-0 y dio alas a la remontada de los asturianos con dos goles en dos minutos cuando el partido estaba llegando al final. 1-2 y Mestalla reaccionando con bronca al equipo, con pitos que señalaron al capitán José Luis Gayá, algo hasta la fecha desconocido. Fue el síntoma más evidente de que el equipo iba, de nuevo, hacía la deriva.

Llegó el parón de octubre por los compromisos internacionales y ese tiempo fue de intentar resetear mientras desde el entorno llegaban cánticos de posibles desencuentros entre jugadores y técnico. Corberán había señalado en sala de prensa a algunos futbolistas con nombre y apellido y eso fue visto como una grieta abierta en el vestuario de Paterna.

LaLiga La derrota ante el Oviedo en Mestalla marcó el inicio de la crisis

La vuelta a la competición señalaba a Montilivi. El Girona no había ganado todavía y el Valencia CF hizo de nuevo de equipo aspirina (2-1). Una derrota que trajo además la lesión de Diakhaby que estaría luego dos meses y medio de baja. Una ausencia muy sensible para el once del técnico que debilitó considerablemente el planteamiento del preparador de Cheste.

Lo siguiente fue el empate en Mendizarroza ante el Deportivo Alavés en un partido que evidenció, de nuevo, que no era solo un problema de fútbol, también de actitud. El derbi fue un capítulo más de lo visto hasta el momento. El Villarreal dejó claro en Mestalla la diferencia entre un club y otro en los últimos años. Fue el partido de la dolorosa resignación del aficionado valencianista (0-2).

Y lo siguiente era la visita al dentista. El Bernabéu y el Real Madrid ponían a prueba la flaqueza futbolística de un equipo que, por aquel entonces, ocupaba ya puestos de descenso. Al descanso ya perdía 3-0. Mbappé y compañía levantaron el píe del acelerador y la debacle acabó en un sonrojante 4-0. Jornada 12 y las dudas ya alcanzaban a los jugadores y también al técnico que había llegado como mesías al rescate en la segunda parte de LaLiga y ahora estaba, de nuevo, en situación de peligro de cara a la permanencia de la categoría.

Barça y Real Madrid desnudaron las debilidades del equipo de Corberán con sendas goleadas Rafa Villarejo Redactor COPE Valencia

Otra vez el calendario ponía a prueba el orgullo y la capacidad de reacción del equipo. Dos partidos en Mestalla consecutivos. Betis y Levante iban a marcar si el camino seguía empedrado o se endurecía todavía más de cara al descenso. Empate ante los verdiblancos, pero con mejores sensaciones y victoria en el derbi que dio oxígeno para irse al parón de noviembre de nuevo por las selecciones.

En el regreso, dos empates. Vallecas ante el Rayo y Mestalla ante el Sevilla en un partido soporífero. Las sensaciones no eran mucho mejores, pero el equipo encadenaba cuatro partidos sin perder, consuelo de pobres, pero un consuelo. Corberán había tocado alguna tecla juntando a Almeida con Javi Guerra en el medio del campo para dar más fútbol al equipo mientras recuperaba a un Pepelu más reconocible y a un capitán Gayà recuperando buenas sensaciones para sumarse al coraje sin límites de un Rioja que a golpe de pundonor sujetaba al equipo en las malas.

De por medio, la Copa, con goleada ante el Maracena de la Primera división andaluza y con apuros, muchos apuros, para pasar ante el Cartagena FC de la Primera RFEF.

LaLiga La victoria en el derbi supuso un alivio para el equipo

La visita al Metropolitano resucitaba una vez más, los fantasmas de las goleadas sufridas ante los grandes. Barça y Real Madrid habían significado un serio correctivo y el Atlético de Madrid imponía el mismo respeto. El equipo compitió y, a pesar de la derrota (2-1), las sensaciones no fueron tan negativas. Otra vez era consolarse con lo mínimo.

2025 se cerró con un empate agridulce en Mestalla ante el RCD Mallorca. El balón parado volvió a castigar a los blanquinegros. Pero el equipo reaccionó, mereció más y no fue conformista. Mestalla lo agradeció a pesar de ser un punto que sabe a poco y que deja a su Valencia a un punto del abismo de cara a la segunda vuelta de LaLiga en la que Corberán tiene ante sí el difícil reto de intentar repetir el milagro de la temporada pasada. Sabádo 3 de enero en Balaídos, primer pulso de las veinte finales que tiene por delante el Valencia CF para alejarse del descenso y demostrar que, como señalan desde el club, quieren devolverlo al lugar que merece.