Arguedas convertirá sus calles en un lienzo para contar su historia con cinco murales artísticos

El Ayuntamiento de Arguedas ha licitado la creación de cinco murales artísticos en diferentes puntos de la localidad. Esta iniciativa tiene como objetivo poner en valor la historia, el entorno y la identidad del municipio a través del arte urbano. El proyecto cuenta con un presupuesto de 55.000 euros y está financiado en un 70% por el Consorcio EDER, como parte de las ayudas para impulsar la promoción turística y cultural de los municipios de la Ribera.

Una ruta de arte interactiva

Los murales se ubicarán en cinco espacios clave de la localidad: el Parque de la Cruz, la pared del Centro de Día, el parque Cortes de Navarra, la casa parroquial y la calle Val. La temática de las obras deberá estar directamente vinculada con Arguedas, su entorno natural, como el paisaje de las Bardenas, y su patrimonio local, reforzando así la identidad del municipio.

Además de la creación artística, el proyecto incluye el desarrollo de un juego interactivo para teléfonos móviles. Esta herramienta digital permitirá a los visitantes recorrer Arguedas siguiendo una ruta vinculada a los murales, descubriendo el significado de cada obra y aprendiendo sobre la historia y el entorno de la localidad.

Cultura, turismo y embellecimiento

El alcalde de la localidad, José Luis Sanz, ha señalado que la iniciativa permite "combinar cultura, turismo y promoción" del pueblo. Según Sanz, el proyecto también "contribuye a embellecer las calles de Arguedas, donde ya existe una tradición arraigada de pintura mural impulsada cada año por la asociación de pintura ARTELANASA".

Sanz ha afirmado: "Queremos que el arte forme parte del paisaje urbano de Arguedas y que quienes nos visitan puedan descubrir nuestra historia y nuestro entorno de una forma atractiva y diferente, a la vez que mejoramos el espacio público". El alcalde también ha destacado el valor de la colaboración institucional para llevar a cabo el proyecto.

"La financiación del Consorcio EDER permite impulsar iniciativas que ayudan a dinamizar nuestros pueblos y a seguir posicionando Arguedas como un destino atractivo para quienes visitan la Ribera y las Bardenas", ha explicado el alcalde. Desde el Ayuntamiento subrayan que la propuesta busca generar nuevos espacios culturales al aire libre, integrando el arte en la vida diaria de vecinos y visitantes.