Trucos de las familias navarras para ahorrar en la vuelta al cole

Según un estudio de la Asociación de Consumidores de Navarra Irache, las familias navarras gastarán de media 328 euros en la próxima vuelta al cole. Esta es ya la última semana de agosto y se apuran las últimas compras, puesto que la próxima semana comenzarán ya los más pequeños las clases.

Estos 328 euros son una cantidad similar a la del año pasado, según indica Susana Arizcun, desde Consumidores Irache. “El 46% de las familias gastarán entre 100 y 400 euros. El 19%, entre 400 y 600 euros. Un 15% de los hogares gastarán menos de 100 euros. Y un 9% desembolsará más de 600 euros”.

La cuesta de septiembre se ha convertido en una cuesta mucho más empinada en ocasiones que la de enero. Por eso, Irache aconseja un consumo responsable y planificar las compras para poder ahorrarnos dinero. Alberto Lázcoz aconseja mirar qué es lo “que tenemos en casa”. Igual hay cuadernos o material sin tocar. “A partir de ahí lo que tenemos que hacer es mirar qué es lo que nos hace falta, qué nos pide el colegio y entonces ya hacemos una lista”. Después, es muy importante “comparar” precios en distintos establecimientos, “porque los precios cambian”.

Los más pequeños siempre quieren las marcas o aquellos materiales en los que salen sus ídolos, que suelen ser más caros. Hay que “valorar las prestaciones y la calidad de los productos por encima de las marcas”. Alberto Lázcoz indica que es “una buena oportunidad para educar también a nuestros hijos en la forma de consumir”.

Otra de las recomendaciones que da Lázcoz para que la cuesta de septiembre no se haga muy empinada es la de comprar única y exclusivamente lo que sea necesario en estos momentos, comprar “de forma escalonada”. Si hay materiales que se pueden comprar más adelante, se dejan “para un poquito más adelante, para que el golpe no sea tan fuerte”.

Por supuesto, informarse de ayudas o becas a las que podamos acogernos para intentar ahorrar algo de dinero y guardar los tickets de compra de todo lo que compremos, por si acaso hay que reclamar algo.

¿Pero qué hacemos los padres?

Los oyentes han dado sus consejos, sus pequeños trucos para intentar ahorrar algo de dinero en la vuelta al cole. En muchos colegios, dan la opción de que los libros los compren las familias o los encargue el propio centro. Esta madre busca el máximo número posible de libros en tiendas o portales de segunda mano: “Llevo unos años y me ha salido bastante bien. Hay libros los de segunda mano sin escribir. Si el libro costaba 30 euros, pues lo vendía por 10 sin escribir. Este año igual me he ahorrado entre todos los libros unos sesenta euros”.

Eso sí, indica que hay que tener paciencia, buscar bien y algo de suerte. “He tenido suerte de encontrar. Yo, nada más mandan la lista de libros en el colegio a finales de curso, empiezo a buscar ya libros. Este año he encontrado seis y me he ahorrado muchísimo”.

Con el material escolar, esta oyente también reutiliza los cuadernos que no estén escritos. E incluso arranca las hojas escritas de aquellos cuadernos que todavía tengan páginas en blanco. Y lo mismo hace con las pinturas de palo. “Lo que hacemos es agrupar todas las pinturas que tenemos en casa, las que hemos comprado para tener en casa y las que hemos comprado para el colegio. Reutilizamos las que mejor están, las que están muy pequeños no. Este año, he hecho seis o siete grupos de pinturas más o menos, cada una de su marca.

Esta madre es madre de familia numerosa, con lo que toca ser creativa y ser rápida. Es bastante precavida y hace todo con tiempo: “Lo suelo hacer nada más terminar el curso. Intento organizar todo eso para luego no tener que estar a última hora. Soy de las precavidas y lo hago con tiempo”.

Aunque lo cierto es que siempre termina faltando algo de última hora, como relataba otra oyente. “Por mucho que la intento organizar bien, siempre fallo en algo. De hecho, este año me planteé hacer bastantes cosas con antelación, casi al acabar el curso y pensaba que iba a llegar a final de agosto con los deberes hechos… Y que va, batacazo de la vida” Ayer me entregaron los libros del cole. Tengo que forrar doscientos. Me acabo de dar cuenta que no tengo zapatos del uniforme... En fin, que la lista es interminable y siempre falta algo”. Indicó que “es durillo” esto de la vuelta al cole y mandó ánimos a todas las familias.

La ropa

Otro de los apartados en los que se va mucho presupuesto es en los uniformes de los más pequeños. Esta oyente relata otro truco, algo que se ha hecho durante toda la vida, reutilizar la ropa. “A mí me han pasado tanta ropa que al final uno hereda de otro y otro hereda de otro. El cole, por ejemplo, tiene roperos solidarios, que la gente que no va a utilizar la ropa la deja en el cole y la puedes comprar a un precio más bajo”.

Y si es necesario comprar, porque no se puede reutilizar, hay que comparar si el mismo pantalón o el mismo jersey se puede comprar en los sitios no oficiales con un precio más económico. “Comprar el pantalón del uniforme, por ejemplo, en otro sitio que no es el sitio oficial. Y así ahorramos un poco. En nuestro caso también nos ayudan amigos que están en cursos superiores y nos dejan bastante ropa, tanto de deporte, como partes del uniforme...”.

