La sorprendente llamada del Papa Francisco a Javier Leoz, párroco de San Lorenzo, por un escrito sobre Navidad

Javier Leoz, párroco de la Iglesia de San Lorenzo, recordará con ilusión el resto de su vida el 7 de noviembre. Una fecha ya inolvidable por haber recibido una llamada del Papa Francisco.

Todo comenzó hace unos días cuando Javier reflexionaba sobre cómo se iba a vivir la próxima Navidad en plena pandemia. Un pensamiento que lo plasmó finalmente en un texto y que llegó al Vaticano. Al recibir la llamada Leoz reconocía que: "¡Casi se me sale el corazón del pecho!". Además le ha dicho al Santo Padre que "rezaremos muy especialmente por él en todas misas y que se anime a venir a España y al Castillo de Javier".

TEXTO DE JAVIER LEOZ

¿QUÉ NO HABRÁ NAVIDAD?

¡Claro que sí!

Más silenciosa y con más profundidad

Más parecida a la primera en la que Jesús nació en soledad.

Sin muchas luces en la tierra

pero con la de la estrella de Belén

destellando rutas de vida en su inmensidad

Sin cortejos reales colosales

pero con la humildad de sentirnos

pastores y zagales buscando la Verdad.

Sin grandes mesas y con amargas ausencias

pero con la presencia de un Dios que todo lo llenará

¿QUÉ NO HABRÁ NAVIDAD?

¡Claro que sí!

Sin las calles a rebosar

pero con el corazón enardecido

por el que está por llegar

Sin ruidos ni verbenas,

reclamos ni estampidas...

pero viviendo el Misterio sin miedo

al "covid-herodes" que pretende

quitarnos hasta el sueño de esperar.

Habrá Navidad porque DIOS está de nuestro lado

y comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre,

nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y orfandad.

Habrá Navidad porque necesitamos

una luz divina en medio de tanta oscuridad.

Covid19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma

de los que en el cielo ponen su esperanza y su alto ideal

!HABRÁ NAVIDAD!

¡CANTAREMOS VILLANCICOS!

¡DIOS NACERÁ Y NOS TRAERÁ LIBERTAD!

TEXTO DE AGRADECIMIENTO

Santo Padre:

Desde la Capilla de San Fermín, y ante la sorprendente llamada de Vd en este día, quiero decirle: ¡GRACIAS!

Hoy en las misas le encomendaremos especialmente a Vd y, pediremos, para que como ha dicho las navidades sean más purificadas.

Ojala, pronto, le podamos ver en España y en el Castillo de Javier en Navarra. Necesitamos mensajes de esperanza, sosiego y la ternura de Dios en medio de tanta preocupación, desolación y desencanto.

¡Gracias por ejercer como Obispo de Roma!

Javier Leoz

Pamplona

ASÍ LO EXPRESABA JAVIER EN FACEBOOK

Publicación: Hoy sábado me ha ocurrido algo verdaderamente sorprendente y os lo narro: estaba a las 16:30h en la casa parroquial de San Lorenzo cuando como "llamada privada" ha sonado el móvil. Cual ha sido mi sorpresa cuando al otro lado estaba ni más ni menos que el Papa Francisco para decirme que había llegado a sus manos un texto que escribí hace unos días titulado "¿Qué no habrá Navidad?" y para reiterarme lo complacido que se había sentido con la lectura del mismo; que estas navidades serán más purificadas y me ha manifestado cómo nos han ido robando el espíritu cristiano de esos días. Como final que os transmitiese a todos los parroquianos y navarros sus bendiciones. Le he dicho que rezaremos muy especialmente por él en todas misas y que se anime a venir a España y al Castillo de Javier. Casi se me sale el corazón del pecho!!! Me ha comentado: tranquilo, tengo por costumbre, como obispo que soy de Roma, llamar a los sacerdotes. Increíble pero cierto!!!

